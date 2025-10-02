Otäcka bilderna – Rögle-spelaren rullas ut på bår

Rögles Gregor Biber fick bäras av isen på bår.

Detta efter att ha fått två smällar mot huvudet i matchen mot Djurgården.

Gregor Biber rullas ut på bår

Foto: Skärmdump från TV4 Play

I den tredje perioden mellan Djurgården och Rögle fick Rögles backtalang Gregor Biber två rejäla smällar mot huvudet och blev liggandes på isen.

Vid ställningen 3–4 kom sedan ambulanspersonal ut på isen för att föra ut Gregor Biber på bår. Skadan uppkom efter en situation där han kolliderade med två Djurgårdsspelare och fick olyckligt nog en smäll var från båda spelarna rakt i huvudet.

Rögle fick powerplay bara minuter senare och nätade till 3–5 genom Josh Dickinson.