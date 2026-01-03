Överkört i stjärnåterkomsten: ”Förnedringen total”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

David Tomasek har spräckt målnollan i återkomsten till Färjestad.

Bara minuter in i mötet med Skellefteå AIK gav han hemmalaget ledningen.

Men efter en mäktig vändning kammade Skellefteå till slut hem en storseger i Karlstad.

– Förnedringen börjar bli total, säger Johan Edlund i TV4 efter Skellefteås 6–2 mål.

Den första perioden var Tomaseks. Men sedan tog Jonathan Pudas över showen. Foto: Bildbyrån

När David Tomasek inför säsongen 2023/24 kom till Färjestad från den tjeckiska ligan, var det nog inte många som trodde att han skulle bli en historiskt bra import.

För på två grundseriesäsonger gjorde Tomasek 102 poäng för Karlstadslaget.

Men i somras fick det vara nog, tyckte Stanley Cup-finalisten Edmonton Oilers som sajnade forwarden. Men precis innan nyår blev det klart att han återvänder till svensk hockey, för att få speltid och spelminuter att kunna slå sig in i både OS– och VM-laget med Tjeckien framöver.

Totalt blev det fem poäng (3+2) på 22 matcher i NHL.

Gjorde två poäng i första perioden

Efter en mållös comeback i Göteborg (förlust 3–5 mot Frölunda), skulle han på lördagen visa upp sig på allvar. För redan efter sex minuter slog tjecken till.

Senare i perioden kvitterade Skellefteå efter ett längre spelmässigt övertag. Målskytt för Skellefteå var Jonathan Pudas med ett läckert avslut. Men hemmalaget svarade mindre än en minut senare. Då slog Joakim Nygård till på en retur, efter ett skott från just David Tomasek. Därmed hade stjärnan i sin återkomst på hemmais i Karlstad gjort två poäng i den första perioden.

– Då håller han sitt poängsnitt på en poäng per match, med sin poänglösa match mot Frölunda, konstaterar Sanny Lindström i TV4.

David Tomasek slog till. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN / COP 185 / FK0434

I den andra perioden kvitterade Skellefteå efter ett längre anfall, där Rickard Hugg till slut lyckades lägga in pucken bakom Melker Thelin i mål.

Fick matchstraff för slagsmål

Max Krogdahl och Emil Alba slogs senare i den andra perioden och fick båda matchstraff. Situationen satte något som kan likans med ett lock över hela matchen – och det blev låst i en längre period.

Men det skulle Jonathan Davidsson ändra på. Med sju minuter kvar att spela av den andra perioden stod Skellefteå för en blixtomställning och den snabbe Davidsson blev frispelad av Jonathan Johnson och lyckades sätta sitt tredje mål för säsongen med ett avslut som gick in under armen på Thelin.

I powerplay gjorde senare Jonathan Pudas 4–2, med sitt andra mål för matchen. Tyvärr för hemmapublikens del skulle det bara bli ännu värre. Pär Lindholm stod för en soloprestation och trädde in pucken bakom Thelin.

Oliver Okuliar kunde sedan göra 6–2 för bortalaget med sitt 13:e mål för säsongen.

I och med det behåller Skellefteå andraplatsen med 63 poäng inspelade.