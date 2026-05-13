OS-svenskorna aktuella för draften
PWHL har släppt listan över spelarna som är tillgängliga för årets draft 17 juni. På den listan finns två framträdande svenska OS-spelare – Thea Johansson och Josefin Bouveng. Liksom flera av SDHL:s största stjärnor.
Den 17 juni anordnar den nordamerikanska proffsligan PWHL sin draft i Detroit.
Under måndagen släppte ligan sin lista med spelare som kommer att vara tillgängliga för PWHL-draften. Däribland fanns flera av collegeligan NCAA:s bästa spelare, exempelvis den amerikanska backen Caroline Harvey som utsågs till OS bästa back och mest värdefulla spelare. Liksom hennes lagkamrater från USA:s lag: Abbey Murphy, Laila Edwards, Kirsten Simms samt Tessa Janecke och Abbey Murphy.
Listan innehåller också två svenska OS-spelare i form av forwardsduon Thea Johansson och Josefin Bouveng.
Thea Johansson och Josefin Bouveng tillgängliga i PWHL-draften
Johansson, som gjorde sju poäng på sju matcher vid vinterspelen i Milano, skrev nyligen på för HV71 efter att ha avslutat sin fjärde collegesäsong. 23-åringen gjorde 17 mål och 23 poäng på 30 matcher för University of Minnesota-Duluth i NCAA den gångna säsongen.
Bouveng, som gjorde två poäng (1+1) under OS, avslutade sin fjärde säsong på University of Minnesota-Duluth med 15 mål och 43 poäng på 31 matcher. 24-åringen spelade senast för Brynäs i SDHL säsongen 2021/22.
Utöver svenskorna finns det åtskilliga importer i SDHL som är listade. Bland andra stjärnor som den schweziska målvakten Andrea Brändli (Frölunda) och finländska poängspelarna Petra Nieminen (Luleå), Elisa Holopainen (Frölunda) samt Viivi Vainikka (Brynäs).
- Andrea Brändli, mv, Frölunda (SUI)
- Erica Rieder, b, Luleå (CAN)
- Madeline Posick, b, Djurgården (USA)
- Grace Parker, b, Färjestad (CAN)
- Melissa Jeffries, b, Frölunda (CAN)
- Sophie Helgeson, b, Linköping (USA)
- Kayleigh Hammers, b, SDE (NED)
- Viivi Vainikka, fw, Brynäs (FIN)
- Evelyne Savoie, fw, HV71 (CAN)
- Naomi Rogge, fw, Linköping (USA)
- Tereza Pištěková, fw, SDE (CZE)
- Brette Pettet, fw, Djurgården (CAN)
- Petra Nieminen, fw, Luleå (FIN)
- Aly McLeod, fw, MoDo (CAN)
- Sarah Marchand, fw, MoDo (CAN)
- Elisa Holopainen, fw, Frölunda (FIN)
- Jenna Goodwin, fw, Frölunda (CAN)
- Neena Brick, fw, MoDo (CAN)
