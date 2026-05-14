Morgan Rielly har gjort 13 raka säsonger i Toronto Mape Leafs.

Enligt TSN:s Darren Dreger kan backstjärnan dock vara på väg bort från storklubben.

I NHL-draften 2012 valdes Morgan Rielly som femma av Toronto Maple Leafs. Från säsongen 2013/14 har han sedan varit ordinarie för Toronto och växt ut till en stjärnback i NHL. I över ett decennium har Rielly varit en av Leafs bästa och viktigaste spelare.

Nu kan dock hans tid i föreningen vara på väg mot sitt slut.

Toronto Maple Leafs kommer att bygga om efter fiaskot under årets säsong. General managern Brad Treliving fick sparken och en ny klubbledning med Mats Sundin och John Chayka i spetsen har tagit över. I går kom även beskedet att lagets huvudtränare Craig Berube får sparken och klubben går därmed ut på tränarjakt. Samtidigt väntas det också ske en hel del förändringar i truppen.

Toronto vill att Morgan Rielly ska häva sin klausul

Morgan Rielly kan då bli en av spelarna som offras av Toronto. 32-åringen har ett kontrakt i klubben som gäller till 2030 och i avtalet finns en ”no movement-klausul”. Det innebär att Toronto inte kan trejda Rielly utan hans godkännande. Enligt TSN:s insider Darren Dreger väntas ledningen i Toronto be Rielly att häva klausulen för att möjliggöra en trejd.

– Jag tror att någonting kommer att behöva förändras för att de ska tänka om. Jag tror att de kommer att gå till Morgan och säga att de vill utforska möjligheterna och fråga vad han tycker. Samtidigt tror jag också att Morgan vet att det kommer att hända, säger Dreger i podcasten “First Up with Korolnek & Colaiacovo” och fortsätter:

– Det känns som att det är rätt tillfälle för att flytta honom och ge honom chansen till en nystart, samtidigt som Toronto ser vad de kan få i utbyte för honom.

Enligt Darren Dreger ska Toronto ha frågat Morgan Rielly om att häva klausulen redan förra året. Då ska backen däremot ha velat få en säsong på sig att bevisa att han ska vara en del av framtiden i Toronto. Nu uppges dock den nya klubbledningen också nå samma slutsats som fjolårets ledning.

Morgan Rielly, som just nu befinner sig i Schweiz för att spela Hockey-VM med Kanada, har gjort 13 NHL-säsonger i Toronto Maple Leafs. Han har då stått för 549 poäng på 951 matcher och endast Börje Salming har gjort fler poäng än Rielly i klubbens långa historia. Rielly är också trea sett till antal matcher av en back någonsin i Toronto.

