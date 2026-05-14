Trots jättesatsningen åkte Minnesota Wild ut i konferenssemifinal mot Colorado Avalanche.

Nu är det osäkert vad som händer med backstjärnan Quinn Hughes – som går in i sista året på sitt kontrakt.

Quinn Hughes har en osäker framtid i Minnesota Wild. Foto: Matt Blewett-Imagn Images

Under säsongen har Minnesota Wild gjort en rejäl kraftsamling i hopp om att kunna utmana om Stanley Cup. De var väldigt aktiva på trejdmarknaden för att stärka laget. Det hjälpte laget att slå ut Dallas Stars med 4-2 i matcher för att gå vidare från den första slutspelsrundan. Där tog det däremot stopp. Colorado Avalanche blev för svåra.

Minnesota hade svårt att sätta emot för superlaget Colorado som är stora favoriter till att vinna Stanley Cup. Efter nattens vändning kunde ”Avs” säkra avancemang till konferensfinal sedan de slagit ut Minnesota med 4-1 i matcher. Därmed tar säsongen slut för Wild trots lagets stora satsning.

– Detta gör ont. Jag älskar killarna i laget och jag älskar tränarstaben och hela organisationen. Den här förlusten smärtar, det kändes som att vi hade ett väldigt bra lag. Om vi bara hade gått vidare här hade vad som helst kunnat hända. Om vi skulle förlora hade vi velat förlorade mot de här killarna. De är helt enkelt bäst och var etta i ligan. Det gör ont just nu för det kändes som att vi hade kunnat nå längre, säger lagets stora backstjärna Quinn Hughes efter uttåget i slutspelet.

Så hög lön kan Quinn Hughes få i sitt nästa kontrakt

Quinn Hughes var den största adderingen som Minnesota Wild i satsningen under årets säsong. Minnesota trejdade till sig Hughes från Vancouver Canucks i utbyte mot Marco Rossi, Liam Öhgren, Zeev Buium och ett förstarundeval i NHL-draften. Quinn Hughes stod sedan för hela 53 poäng på 48 matcher för Wild under grundserien. Totalt gjorde han 76 poäng på 74 matcher i NHL den här säsongen och kom femma i backarnas poängliga. I Stanley Cup-slutspelet stod Hughes för 15 poäng på elva matcher vilket är näst bäst i hela slutspelet och överlägset bäst av alla backar.

Det finns däremot frågetecken för Quinn Hughes framtid i Minnesota Wild. Hans kontrakt löper ut nästa år och från och med första juli skulle Hughes kunna skriva ett nytt kontrakt med Minnesota. Än är det däremot oklart om Hughes är intresserad av att stanna i Wild. Om parterna inte kan komma överens om ett nytt avtal blir Quinn Hughes free agent 2027. Vid ett sådant scenario är det troligt att Minnesota Wild försöker trejda bort Hughes för att inte tappa honom ”gratis”.

Quinn Hughes själv har varit förtegen om sin framtid. Sportsnets insider Elliotte Friedman har tidigare dock uttryckt i podcasten ”32 Thoughts” att han skulle bli förvånad om Hughes och Minnesota inte enas om ett nytt kontrakt. Enligt Friedman är det troligt att parterna enas om ett treårskontrakt värt mellan 14 och 15 miljoner dollar (mellan 130 och 140 miljoner kronor) per säsong. Det skulle i sådana fall göra Hughes till den bäst betalda backen i NHL, och en av de bäst betalda spelarna i hela ligan.

Minnesota Wild har däremot redan gjort Kirill Kaprizov till den bäst betalda spelaren i NHL genom att ge den ryske stjärnan ett åttaårskontrakt värt 17 miljoner dollar (cirka 159 miljoner kronor) per säsong. Det kan således blir tufft för Minnesota att också få plats under lönetaket med ett så pass dyrt kontrakt som Quinn Hughes kommer att kräva.

