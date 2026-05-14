Jonas Berglund missade hela säsongen 2025/26 på grund av ryggproblem.

Nu bekräftar Luleå-profilen att hockeykarriären är över.

”Att få avsluta med ett SM-guld i sista matchen är något jag alltid kommer bära med mig”, skriver Berglund.

Jonas Berglund tvingas lägga skridskorna på hyllan efter ryggproblemen. Foto: Bildbyrån

Få spelare har präglat Luleå Hockey det senaste decenniet lika mycket som Jonas Berglund har gjort.

Centern har varit given som fjärdecenter i Luleå under nästan hela sin karriär där han har varit en väldigt uppskattad spelare för sitt grovjobb, ofta i det tysta. Berglund har varit en effektiv spelare som alltid har lagt ner ett hårt jobb för lagets bästa vilket gjorde att han blev en publikfavorit i Norrbotten.

Efter SM-guldet med Luleå förra året meddelade klubben att Jonas Berglund skulle tvingas operera ryggen. Berglunds ryggbesvär innebar att hans karriär var i fara och det blev inte heller något spel för Jonas Berglund under hela SHL-säsongen 2025/26.

Jonas Berglund avslutar karriären i Luleå Hockey

Nu har Jonas Berglunds kontrakt med Luleå löpt ut och klubben bekräftar att 35-åringen lämnar efter 14 år i klubbens A-lag. Samtidigt meddelar också Berglund att karriären är över.

”Då var det dags att säga hej då till ishockeyn. Tacksam för allt sporten gett mig – lagkamrater, ledare, resor och minnen för livet. Jag fick kanske inte avsluta exakt som jag tänkt, men att få avsluta med ett SM-guld i sista matchen är något jag alltid kommer bära med mig. /14”, skriver Jonas Berglund via sociala medier.

— Luleå Hockey (@LuleaHockey) May 14, 2026

Jonas Berglund har Älvsby IF som moderklubb men flyttade tidigt till Luleå. Han kom upp genom Luleås juniorled och fick göra debut i Elitserien under säsongen 2008/09. Berglund spelade ett antal säsonger i Luleå som ung men lämnade sedan för spel i HockeyAllsvenskan med Asplöven. Berglund var borta från Luleå i fyra år där han tillbringade tre år i Asplöven samt även spelade för Frisk Asker och Manglerud i Norge.

Under säsongen 2017/18 återvände Jonas Berglund till Luleå och därefter blev han sedan kvar i klubben. Totalt kom Jonas Berglund att spela 541 matcher för Luleå Hockey över 14 säsonger. 2025 var han med och vann klubbens andra SM-guld.

