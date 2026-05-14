Luleåprofilen avslutar hockeykarriären
Jonas Berglund missade hela säsongen 2025/26 på grund av ryggproblem.
Nu bekräftar Luleå-profilen att hockeykarriären är över.
”Att få avsluta med ett SM-guld i sista matchen är något jag alltid kommer bära med mig”, skriver Berglund.
Få spelare har präglat Luleå Hockey det senaste decenniet lika mycket som Jonas Berglund har gjort.
Centern har varit given som fjärdecenter i Luleå under nästan hela sin karriär där han har varit en väldigt uppskattad spelare för sitt grovjobb, ofta i det tysta. Berglund har varit en effektiv spelare som alltid har lagt ner ett hårt jobb för lagets bästa vilket gjorde att han blev en publikfavorit i Norrbotten.
Efter SM-guldet med Luleå förra året meddelade klubben att Jonas Berglund skulle tvingas operera ryggen. Berglunds ryggbesvär innebar att hans karriär var i fara och det blev inte heller något spel för Jonas Berglund under hela SHL-säsongen 2025/26.
Nu har Jonas Berglunds kontrakt med Luleå löpt ut och klubben bekräftar att 35-åringen lämnar efter 14 år i klubbens A-lag. Samtidigt meddelar också Berglund att karriären är över.
”Då var det dags att säga hej då till ishockeyn. Tacksam för allt sporten gett mig – lagkamrater, ledare, resor och minnen för livet. Jag fick kanske inte avsluta exakt som jag tänkt, men att få avsluta med ett SM-guld i sista matchen är något jag alltid kommer bära med mig. /14”, skriver Jonas Berglund via sociala medier.
Jonas Berglund har Älvsby IF som moderklubb men flyttade tidigt till Luleå. Han kom upp genom Luleås juniorled och fick göra debut i Elitserien under säsongen 2008/09. Berglund spelade ett antal säsonger i Luleå som ung men lämnade sedan för spel i HockeyAllsvenskan med Asplöven. Berglund var borta från Luleå i fyra år där han tillbringade tre år i Asplöven samt även spelade för Frisk Asker och Manglerud i Norge.
Under säsongen 2017/18 återvände Jonas Berglund till Luleå och därefter blev han sedan kvar i klubben. Totalt kom Jonas Berglund att spela 541 matcher för Luleå Hockey över 14 säsonger. 2025 var han med och vann klubbens andra SM-guld.
