Hockeyvärlden har sorg.

Johan Nilsson, som grundade EliteProspects.com, har gått bort vid 45 års ålder.

I december 1999 grundades EliteProspects av Johan Nilsson och hockeysajten har sedan blivit ledande i världen med en enorm databas av spelare, lag och statistik. I dag besöker alla hockeyälskare världen runt EliteProspects.com för att ta del av övergångar, statistik och fakta om spelare. Med EP:s stora databas har sajten blivit den största samlingsplatsen för alla hockeyintresserade.

Under torsdagen meddelar EliteProspects via sina sociala medier att grundaren Johan Nilsson har gått bort vid 45 års ålder. I inlägget skriver sajten att Johan Nilsson har gått bort efter en nio år lång strid med cancer.

EliteProspects inlägg till minne av Johan Nilsson

”Det är med djup sorg som vi meddelar att Johan Nilsson, grundaren av EliteProspects och personen vars nyfikenhet och passion för hockey lade grunden till allt vi har byggt tillsammans, har gått bort.

Född den 9 april 1981, Johan grundade EliteProspects i december 1999, endast 18 år gammal. Det som började som en vision driven av en djup kärlek till hockey växte till att bli världens ledande hockeyplattform – ett bevis på vilken sorts person han var. Johan hade en sällsynt kombination av egenskaper med ett skarpt intellekt, en djup kunskap och en vänlighet som fick alla omkring honom att känna sig uppskattade.

Han kunde ta sig an de mest komplexa problemen med lugn och klarhet, och han visade samma omtanke gentemot människorna han arbetade med varje dag. Under de senaste nio åren kämpade Johan mot tjocktarmscancer med samma lugn och styrka som präglade allt han gjorde.

Hans kärlek till hockey handlade aldrig bara om spelet. Det handlade om att förstå det fullt ut, ärligt och i alla dess detaljer. Den drivkraften är invävd i EliteProspects DNA och kommer fortsätta att forma framtiden för det vi gör.

Att känna Johan var att bli stillsamt inspirerad av honom. Vi är alla oerhört tacksamma över att ha fått arbeta sida vid sida med någon som honom. Våra djupaste kondoleanser går till hans familj och närstående. Han kommer att vara djupt saknad, av oss alla och av hockeygemenskapen världen över. Johan lämnar efter sig sin älskade hustru och två barn, två och åtta år gamla.”