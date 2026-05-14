Från körtelfeber och en tung start till final i PWHL. Nu har Lina Ljungblom chansen att skriva svensk hockeyhistoria med Montréal Victoire.

– Framför allt tänker jag på att jag vill vinna med tjejerna som är i laget, säger 24-åriga svenskan till hockeysverige.se inför mötet med Ottawa Charge.

Lina Ljungblom är i PWHL-final med Montréal. Foto: Ronnie Rönnkvist och AP Photo/Abbie Parr.

Efter en tuff inledning av säsongen med körtelfeber och halsinfektion är nu Lina Ljungblom framme i PWHL-final med sitt Montréal – mot Ottawa. Första finalen i bäst av fem matcher spelas i kväll.

– Succesivt tycker jag att det hela tiden har blivit bättre och bättre. Jag tycker att man faktiskt sett en stor skillnad på mitt spel här borta efter OS, berättar Lina Ljungblom för hockeysverige.se dagen innan finalspelet drar i gång.

– Det syntes också poängmässigt, att efter OS och framåt gick det betydligt uppåt. Jag tycker att jag har byggt upp det långsamt men säkert.

Under grundserien svarade hon för fyra mål och totalt nio poäng på 21 matcher.

– Poängen kom efter sex, sju matcher. Dom kom ändå ganska tajt om man jämför med hur det varit för mig här borta. Poäng i många matcher i rad, mål hit och dit.

– Jag tycker det är kul att jag får utdelning utifrån hur mycket jag får spela. Det är skönt att kunna visa tränarna att ju mer jag fått spela desto bättre presterar jag.

Hur känner du kring förtroendet från coacherna?

– Att dom vågat lita på mig mer och mer i olika situationer är något jag känner. Bland annat i special teams, sex mot femmor i slutet av matcherna och sådana situationer. Det tycker jag tyder på att deras förtroende för mig har höjts.

– Det är också något jag fått kämpa för att bygga upp. Har dom förtroende för mig så får jag en helt annan känsla i mig själv också.

En av fyra svenskar i PWHL: ”Lite hinner jag surra”

Det spelar ytterligare tre svenska spelare i PWHL, Anna Kjellbin, Maja Nylén-Persson och Sara Hjalmarsson.

– Det har varit att vi träffats lite efter matcherna och snackat. Sedan är det tajt efter matcherna. Vi har fys, nerjogg och mat för att sedan åka vidare eller till hotellet för att vila upp oss. Det är ett lite tajt schema, men lite hinner jag surra med dom.

Nu är ni i final mot Ottawa, vad är styrkan i den här gruppen och laget?

– Jag tycker att vi har haft en del motgångar under säsongen. Trotts att vi slutade etta och tog mycket poäng så har vi haft enormt mycket skador, men ändå klarat oss bra och hittat ett sätt att hantera det.

– Vi hade också lite problem med matchen som blev uppskjuten till igår (läs; tisdag). Det var stort av oss att vinna den matchen efter det vi gick igenom som lag. Vi känner att det inte är så mycket som kan stoppa oss.

– Sedan är det naturligtvis matcher som ska spelas. Man vet inte riktigt vad vi kan förvänta sig av Ottawa. Det är just på så vis jag tycker att dom är väldigt farliga.

– Självklart har vi en grundstryka rent hockeymässigt, men också att vi kan ta oss an många saker och klara av det.

Lina Ljungblom i PWHL. Foto: Bildbyrån/M. Anthony Nesmith/Icon Sportswire.

Den avgörande semifinalen sköts upp på grund av sjukdom.

– Några i laget insjuknade lite. Sedan behöver vi inte gå in på det innan finalmatcherna utan det kan vi ta längre fram.

– Matchen blev uppskjuten en dag. Det var lite oväntat och kanske inte det mest positiva i hur man förbereder sig inför en match, om man säger så.

– Som jag sa var det en styrka i sig att vinna över Minnesota som är tvåfaldiga mästare.

Vill ta revansch på Ottawa: ”Speciellt att möta”

Vad vet du om Ottawa som lag?

– Vi åkte ut mot Ottawa förra säsongen. Dom slog ut Boston i år som är ett riktigt bra lag, så det är ett otroligt bra lag vi ställs inför.

– Som jag var inne på är Ottawa lite oförutsägbara. Jag skulle säga att dom är mer för att köra på än att tänka. Ligger det en puck där är deras spelare väldigt heta på den. Det är också ett fysiskt lag så det gäller verkligen att vi är noggranna.

– Det är också väldigt kul och speciellt att möta Ottawa. Ett kanadensiskt lag och det är nära till Montréal, så det ska bli kul.

Att möta just fysiska lag är också något som Lina Ljungblom gillar.

– Det gör jag absolut, så det ska bli riktigt skoj, säger Lina Ljungblom med ett skratt.

Enormt intresse i Montréal: ”Man blir lite bortskämd”

Montréal som stad lever mycket för sin hockey och intresset för Victoire är inget undantag.

– Intresset är enormt och det känns som man blir lite bortskämd. Det är otroligt stort. Jag vet att det är så även i Ottawa och fansen där är också helt otroliga.

– I Montréal… Det är svårt att beskriva när Montréalpubliken går i gång. Så är det även på herrsidan och många jämför med hur det är där. På samma sätt är våra fans. Vi vet att dom verkligen är på vår sida och kommer sitta där på läktarna oavsett vad som händer.

Är spelarna i laget igenkända om ni går ut på stan?

– Ja, det tycker jag. Sedan är det vissa i laget som man känner igen mer. Folket här är alltid väldigt trevliga, tycker det kul att vi spelar och önskar oss lycka till. Dom är väldigt positiva och glada för oss.

Ingen svensk spelare har vunnit Walter Trophy, vad talar för att Lina Ljungblom blir den första?

– Det hade väl varit kul. Framför allt tänker jag på att jag vill vinna med tjejerna som är i laget.

– Sedan är det match för match som ska vinnas. Det är där fokuset ligger, men det klart att det hade varit ett plus om jag fick vara med och vinna.

Source: Lina Ljungblom @ Elite Prospects