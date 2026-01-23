Glädjebeskedet: Stjärnan stannar i Brynäs

Hanna Thuvik har gjort flest mål och poäng av de svenska spelarna i SDHL.

Nu är 23-åringen klar för en fortsättning i Brynäs.

– Hanna är en riktig Brynäsare vilket betyder mycket för oss, säger sportchef Erika Grahm.

Hanna Thuvik blir Brynäs trogen även nästa säsong. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

De senaste åren har Hanna Thuvik växt ut till en ledande spelare för Damkronorna samt en av de bästa spelarna i SDHL. Även under årets säsong har Thuvik levererat starkt med 18 mål och 35 poäng på 32 matcher så här långt. Därmed har hon gjort både flest mål och poäng av alla svenska spelare i SDHL. Hon är även fyra i skytteligan och sjua i poängligan.

Nu meddelar Brynäs att de har kommit överens om ett nytt avtal med stjärnan som innebär att hon stannar i klubben även över nästa säsong.

– Jag trivs riktigt bra i Brynäs och Gävle. Miljön här har gjort att jag har vuxit både som spelare och person. Jag ser fram emot det som väntar och jag hoppas kunna bidra till lagets utveckling och framgångar, säger Hanna Thuvik på klubbens hemsida.

Hanna Thuvik är uttagen till OS i Milano

Hanna Thuvik kom till Brynäs från Göteborg inför säsongen 2020/21. Under sex säsonger i Gävle har forwarden stått för 161 poäng på 201 matcher. Hon tog även plats i Damkronorna för första gången efter flytten till Brynäs. Sedan dess har hon spelat fyra VM-turneringar med Sverige.

Nyligen blev Thuvik också uttagen i den svenska OS-truppen som ska spela i Milano om bara ett par veckor.

– Att få klart med Hanna redan nu är såklart väldigt bra och viktigt för vårt lag. Hanna är en spelare och person som andas professionalism och hon lägger ned ett stenhårt arbete varje dag och lever efter vår identitet. Hennes resa i föreningen har varit häftig att följa och hon bara blir bättre och bättre för varje dag vilket ska bli roligt att följa ytterligare en säsong, säger sportchef Erika Grahm.

