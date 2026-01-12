Det är mindre än en månad kvar till mästerskapet i Milano. Nu står det klart vilka som kommer att få representera Damkronorna i OS 2026.

Här är spelarna som kommer att få representera Damkronorna i OS 2026.

Foto: Bildbyrån.

Sverige har genomgått en generationsväxling med syfte att satsa mot OS. Nu är det bara en månad kvar till turneringen ska dra igång. Och nu har även Uffe Lundberg avslöjat vilka spelare som kommer att få äran att representera Sverige i turneringen.

I truppen finns etablerade stjärnor som Emma Söderberg, Maja Nylén Persson och Lina Ljungblom. Men även yngre stjärnskott som Hilda Svensson och Mira Jungåker förväntas ta stora roller.

— Jag ska avslöja att vi hade ett teams-möte i går kväll med de uttagna spelarna. Jag upplever tidigt att vi har kuggat i den senaste tiden i rollerna. Det tillsammans med att det är fantastiskt härliga individer talar för att det är dags nu, säger Uffe Lundberg.

Noterbart är även att Felizia Wikner-Zienkiewicz är med i truppen trots att han nu är skadad. På presskonferensen hintade förbundskaptenen att det finns ersättare redo om hon inte hinner tillbaka. Samtidigt är Nylén Persson tillbaka i landslaget efter ett års frånvaro på grund av skada.

Damkronorna i OS 2026

Målvakter

Emma Söderberg

Ebba Svensson Träff

Tindra Holm

Backar

Anna Kjellbin

Mira Jungåker

Maja Nylén Persson

Ida Karlsson

Jenna Raunio

Jessica Adolfsson

Linnéa Andersson

Forwards

Hanna Olsson

Sofie Lundin

Josefine Bouveng

Lina Ljungblom

Hilda Svensson

Nicole Hall

Lisa Johansson

Hanna Thuvik

Ebba Hedqvist

Mira Hallin

Sara Hjalmarsson

Thea Johansson

Felizia Wikner-Zienkiewicz

Så spelar Damkronorna i OS 2026

Sverige-Tyskland, 5 februari klockan 12:10

Sverige-Italien, 7 februari klockan 14:40

Frankrike-Sverige, 8 februari klockan 16:40

Japan-Sverige, 10 februari klockan 12:10

— Tyskland är på pappret det bästa laget förutom oss i gruppen. Vi vill naturligtvis vinna gruppen så som upplägget är gjort, säger Uffe Lundberg.