Experterna öste beröm över henne under OS. Nu utses 20-åriga Mira Jungåker till årets spelare i svensk damishockey.

– Det här priset gör mig verkligen glad, svarar hon i pressmeddelandet.

Mira Jungåker är årets spelare i svensk damishockey. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin.

”Vi pratar om amerikanskorna som har den bästa backsidan i OS. Jag tror att Mira skulle gå in där utan tvekan.”

Ovanstående, från Staffan Kronwall, var bara några av de fina ord som sades om Mira Jungåker när hon i vintras dominerade under OS. Detta som 20-årig nyckelspelare för Damkronorna. Nu tar även Ishockeyjournalisternas Kamratförening och det Svenska Ishockeyförbundet vid.

Under torsdagen utses den Jönköping-födde backen till årets spelare i svensk damishockey.

”Hon spelar med ’swag’ – en cool stil – och med en stark FU‑mentalitet: en vilja att ständigt utvecklas genom att hantera motgångar. Hon har en brinnande egen drivkraft”, skriver juryn i sin motivering.

– Ja, sådan är jag. Jag försöker alltid se det positiva i livet. Det här priset gör mig verkligen glad, svarar Jungåker själv.

”Hon älskar den här sporten alldeles för mycket”

Mira Jungåker, fostrad i Troja/Ljungby och HV71, har under de två senaste säsongerna spelat sin hockey i collegeligan NCAA. 2025/26 gav det 25 poäng (6+19) över 29 matcher med Ohio State University, samt en finalförlust mot Wisconsin.

– Ja, det svider fortfarande, säger hon och fortsätter om framtiden där PWHL finns i sikte.

– Jag har två år kvar här i Columbus, sedan får vi se.

Sara Hjalmarsson, Lina Ljungblom, Emma Söderberg, Maja Nylén Persson och Michelle Löwenhielm är de senaste fem årens vinnare – innan Jungåker.

– Hon har tagit sig tillbaka från två svåra skador, bland annat en svårutredd blodpropp. Men hon älskar den här sporten alldeles för mycket för att ens överväga att ge upp, säger Ulf Lundberg, avgående förbundskapten för Tre Kronor dam, i pressmeddelandet.

