Nyttjar optionen – landslagsforwarden stannar

Elin Svensson stannar i Brynäs.

Landslagsforwarden har nyttjat sin option i avtalet och blir därmed kvar i SDHL-klubben även nästa säsong.

Foto: Bildbyrån (Montage)

I våras skrev Elin Svensson på ett 1+1-årskontrakt med Brynäs, där forwarden hade en option i avtalet som kunde förlänga kontraktet även över nästa säsong.

Nu meddelar Brynäs att forwarden nyttjat optionen och således stannar i SDHL-klubben även säsongen 2026/27.

– Det känns såklart bra att Elin redan nu känner att hon vill fortsätta här i Brynäs. Hon har kommit in väldigt bra i laget och i föreningen. Elin har egentligen alla delar som vi eftersöker, både på och utanför isen. Jag är helt säker på att Elin kommer fortsätta att ta kliv i sin utveckling hos oss, säger sportchefen Erika Grahm.

Uttagen i landslaget

23-åriga Svensson, som anslöt från bottenlaget HV71, har den här säsongen producerat 20 poäng (10+10) på 24 matcher.

Förra veckan blev Svensson uttagen i Damkronornas trupp till veckans Euro Hockey Tour-turneringen i Finland.

– Jag väljer att stanna för att tävlingsnivån här driver min utveckling. Jag vill fortsätta växa som spelare i en miljö där vi pushar och stöttar varandra. Gemenskapen i laget och föreningen gör beslutet till ett enkelt sådant, säger Svensson.

