Patrik Zackrisson står utan kontrakt – och har flyttat hem till Leksand. Nu återstår det att se om veteranen också tar på sig den blåvita dressen nästa säsong.

— Det är en väldigt bra hockeyspelare som gjorde det bra förra säsongen, säger sportchef Jesper Ollas till Falu-Kuriren.

Patrik Zackrisson under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan AIK och Södertälje den 27 februari 2026 i Stockholm.

Leksand håller på att bygga om inför den kommande säsongen. De har lyft upp en hel del egna juniorer och satsar ungt inför nästa säsong. Hockeysverige.se har också kunnat berätta att den danska 19-åringen Oliver Dejbjerg Larsen, som blev poängkung i U20 Nationell förra säsongen, är nära klubben. Men samtidigt letar också Jesper Ollas efter lite rutin.

Där en uppenbar koppling kan göras med Patrik Zackrisson.

Den tidigare kaptenen lämnade klubben inför den gångna säsongen och skrev på för Södertälje. Efter säsongens slut har han nu flyttat hem till Leksand igen. Där finns det så klart en tydlig koppling till klubben för 39-åringen som har gjort sex säsonger i Leksand. Nu är frågan om han kommer vara med på resan tillbaka mot SHL.

— Det lockar så klart, Leksand väcker en del känslor, säger profilen till FK-sporten.

Patrik Zackrisson har flyttat hem till Leksand

Den gångna säsongen blev det 30 poäng på 50 matcher i Hockeyallsvenskan med Södertälje. Samtidigt gjorde han sex poäng på 14 matcher i slutspelet. Han var även kapten för laget. Även under fem år i Leksand hade ”Zacke” ett C på bröstet.

Leksand har just nu sju forwards under kontrakt.

— Jag har sprungit på ”Zacke” lite då och då här i byn. Vi får se lite var det landar. Det är en bra spelare som kan fortsätta leverera på en hög nivå, säger Jesper Ollas.

