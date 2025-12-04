Så ställer Tre Kronor Dam upp i OS-genrepet: ”Kyliga spelhjärnor”
Om mindre än en vecka samlas Tre Kronor Dam inför den sista Womens Euro Hockey Tour-turneringen innan OS 2026. Nu har förbundskapten Ulf Lundberg presenterat den sista truppen innan OS.
– Vi ska bygga vidare på prestationerna som gav en andraplats i hemmaturneringen senast, skriver Lundberg i ett pressmeddelande.
Mellan den tionde och tolfte december spelas den trejde Womens Euro Hockey Tour-turneringen i Finland, vilket är det sista genrepet för Tre Kronor Dam inför OS 2026 i Milano. Det är alltså Ulf Lundbergs sista chans att laborera med truppen.
Inför turneringen har Lundberg valt att plocka ut tre spelare som inte var med under den andra WEHT-turneringen, nämligen burväktaren Emma Söderberg, backen Josefine Holmgren och forwarden Elin Svensson.
– Vi ska bygga vidare på prestationerna som gav en andraplats i hemmaturneringen senast. Modiga beteenden, tävlingsdjävul i varenda duell och kyliga spelhjärnor. Alla, inklusive vi coacher, har givetvis siktet inställt på OS, men det är också en konst att vara ”här och nu”, säger förbundskapten Ulf Lundberg.
Så ställer Tre Kronor Dam upp
Målvakter
1. Ebba Svensson Träff, Linköping HC
30. Emma Söderberg, SDE HF
Backar
4. Linnéa Andersson, MoDo Hockey
7. Mira Jungåker, Ohio State University
14. Ida Karlsson, University of Minnesota-Duluth
37. Josefine Holmgren, SDE HF
42. Ella Sköldebäck, SDE HF
55. Jenna Raunio, Ohio State University
71. Anna Kjellbin, Toronto Sceptres
Forwards
8. Hilda Svensson, Ohio State University
11. Josefin Bouveng, University of Minnesota
15. Lisa Johansson, SDE HF
17. Sofie Lundin, Frölunda HC
19. Sara Hjalmarsson, Toronto Sceptres
22. Hanna Thuvik, Brynäs IF
23. Thea Johansson, University of Minnesota-Duluth
24. Ebba Hedqvist, MoDo Hockey
26. Hanna Olsson, Frölunda HC
29. Felizia Wikner-Zienkiewicz, Frölunda HC
34. Mira Hallin, MoDo Hockey
78. Elin Svensson, Brynäs IF
89. Nicole Hall, Penn State University
