Om mindre än en vecka samlas Tre Kronor Dam inför den sista Womens Euro Hockey Tour-turneringen innan OS 2026. Nu har förbundskapten Ulf Lundberg presenterat den sista truppen innan OS.

– Vi ska bygga vidare på prestationerna som gav en andraplats i hemmaturneringen senast, skriver Lundberg i ett pressmeddelande.

Ulf Lundberg under en av Damkronornas träningar. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån.

Mellan den tionde och tolfte december spelas den trejde Womens Euro Hockey Tour-turneringen i Finland, vilket är det sista genrepet för Tre Kronor Dam inför OS 2026 i Milano. Det är alltså Ulf Lundbergs sista chans att laborera med truppen.

Inför turneringen har Lundberg valt att plocka ut tre spelare som inte var med under den andra WEHT-turneringen, nämligen burväktaren Emma Söderberg, backen Josefine Holmgren och forwarden Elin Svensson.

– Vi ska bygga vidare på prestationerna som gav en andraplats i hemmaturneringen senast. Modiga beteenden, tävlingsdjävul i varenda duell och kyliga spelhjärnor. Alla, inklusive vi coacher, har givetvis siktet inställt på OS, men det är också en konst att vara ”här och nu”, säger förbundskapten Ulf Lundberg.

Så ställer Tre Kronor Dam upp

Målvakter

1. Ebba Svensson Träff, Linköping HC

30. Emma Söderberg, SDE HF

Backar

4. Linnéa Andersson, MoDo Hockey

7. Mira Jungåker, Ohio State University

14. Ida Karlsson, University of Minnesota-Duluth

37. Josefine Holmgren, SDE HF

42. Ella Sköldebäck, SDE HF

55. Jenna Raunio, Ohio State University

71. Anna Kjellbin, Toronto Sceptres

Forwards

8. Hilda Svensson, Ohio State University

11. Josefin Bouveng, University of Minnesota

15. Lisa Johansson, SDE HF

17. Sofie Lundin, Frölunda HC

19. Sara Hjalmarsson, Toronto Sceptres

22. Hanna Thuvik, Brynäs IF

23. Thea Johansson, University of Minnesota-Duluth

24. Ebba Hedqvist, MoDo Hockey

26. Hanna Olsson, Frölunda HC

29. Felizia Wikner-Zienkiewicz, Frölunda HC

34. Mira Hallin, MoDo Hockey

78. Elin Svensson, Brynäs IF

89. Nicole Hall, Penn State University