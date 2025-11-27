Anneke Rankila är klar för en återkomst till Sverige och SDHL.

Via sin hemsida meddelar SDE att 26-åringen skrivit på för klubben.

Anneke Rankila är klar för SDE.

Foto: The Canadian Press/Alamy

Tidigare i veckan gjorde SDE klart med PWHL-svenskan Jessica Adolofsson. Nu värvar SDHL-klubben på nytt från proffsligan.

Anneke Rankila, som förra säsongen spelade i PWHL-klubben Toronto Sceptres, är klar för klubben.

– Anneke är en lång powerforward, med ett mycket bra skott, som jobbar hårt. Hon är en tuff spelare som passar väl in i vårt spelsätt, säger sportchefen Helene Åström till SDE:s hemsida.

Poängstark i Djurgården

För Rankila blir det en återkomst till SDHL, då hon säsongen 2023/24 spelade i Djurgården och producerade 31 poäng på 36 matcher.

– Jag ser fram emot människorna. Jag har spelat med några av spelarna tidigare, och är ivrig att lära mig av dem såväl som head coach Peter (Elander). Jag tror att den här gruppen har vad som krävs för att vinna ett mästerskap och det är väldigt tilltalande för mig. Att vara tillbaka i Stockholm är grädden på moset, säger hon till klubbens hemsida.

Kontraktet sträcker sig säsongen ut, med en option om förlängning över nästa säsong.

Source: Anneke Rankila @ Elite Prospects