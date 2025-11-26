Jessica Adolfsson återvänder till Sverige efter tiden i PWHL.

Toppbacken skriver på för SDE Hockey.

– Hon kommer verkligen att passa in i vår erfarna mogna grupp av spelare, säger sportchef Helene Åström.

Jessica Adolfsson är hemma i Sverige igen efter tiden i Kanada. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Förra säsongen lämnade Jessica Adolfsson svensk ishockey för att i stället jaga en plats i PWHL-klubben Ottawa Charge. Hon kom med på klubbens reservlista och fick spela en match i proffsligan i fjol.

Till årets säsong skrev Adolfsson ett nytt kontrakt som täckte hela säsongen 2025/26. Men förra veckan kom beskedet att Ottawa och Adolfsson bryter avtalet och hon blev därmed klubblös. Nu har 27-åringen dock hittat sin nya klubbadress. Hon vänder hem till Sverige igen och skriver på för SDE Hockey i SDHL.

– Jag ser fram emot att ansluta till SDE. Det känns inspirerande – ett lag med ambitioner där jag hoppas bidra med erfarenhet och energi både på och utanför isen, säger Jessica Adolfsson på klubbens hemsida.

Jessica Adolfsson har tidigare spelat för Linköping, Brynäs, Djurgården och HV71 i Sverige. Hon har då varit en toppback på SDHL-nivå och även varit en regelbunden spelare i Damkronorna. Adolfsson har ett OS och tre VM på sitt CV.

– Jessica har många av de egenskaper som vi gillar, hon är en puckskicklig, stor back som passar in i vårt sätt att spela och hon kommer verkligen att passa in i vår erfarna mogna grupp av spelare, säger SDE-sportchefen Helene Åström.

Totalt har Adolfsson spelat 242 SDHL-matcher i sin karriär. Som ung vann hon SM-guld med Linköping både 2024 och 2025.

