Enkät: ”Jag tror att Södertälje kommer värva Linus Omark”

Om bara några timmar sparkar hockeyallsvenskan i gång.

Många frågetecken som ska rätas ut.

För att redan innan nedsläpp få svar på några av frågorna lät hockeysverige.se tv-experterna Per Svartvadet och Fredrik Söderström och redaktionens Simon Eld ta del av dessa.

Vad talar för att Troja klarar att undvika negativt kval den här säsongen?

Per Svartvadet:

– Det man faktiskt inte ska underskatta är historiken. Att Ljungby är ett väldigt starkt hockeynäste historiskt sett. Kan man kunna utnyttja det och spelar bra på hemmaplan kommer man hålla sig kvar.

– Almtuna, Troja och Vimmerby, det är framför allt dom tre som kommer vara där nere. Östersund, som brukar vara där nere, tror jag lärde sig mycket förra säsongen och kommer sticka från lite tidigare den här gången.



Fredrik Söderström:

– Kanske att dom byggt laget lite annorlunda mot senast dom var uppe. Nu har man plockat Axel Wemmerborn, Tom Hedberg och inte minst Jonathan Stålberg i mål som jag gillar. Det är några namn som bör kunna gå främst framför mer orutinerade spelarna som nu tar klivet upp. Några att ta rygg på. Det upplevde inte hade Troja hade senaste man var uppe. Och om några av importerna levererar.

– Troja kommer vara där nere tillsammans med Vimmerby, som jag har spekulerat runt. Almtuna har sensationell förmåga att alltid vara uträknade, men står där likt förbannat på säker mark. Kanske att Almtuna, med tanke på ekonomiskt strul, är stukade. Det är nog dom tre lagen som kommer slåss om att undvika sista två platserna.



Simon Eld:

– Det som talar för Troja tror jag är att man har en positiv erfarenhet med sig från förra säsongen. Man får bygga vidare lite på den känslan. Sedan tror jag att det kommer vara ganska tydligt vilka lag som kommer vara i botten av Hockeyallsvenskan med Troja, Vimmerby och Almtuna.

– Jag tror att dom lagen kommer kunna plocka mycket poäng av varandra och har tydliga lag som dom tänker att man ska ha bakom sig.

Är det självklart att MoDo tar steget upp till SHL kommande säsong?

Per Svartvadet:

– Nej, absolut inte. Jag tippar Björklöven etta, MoDo tvåa, Karlskoga trea, Södertälje fyra. Ska MoDo gå upp måste man ha en bättre backsida. Kanske också göra någonting åt målvaktssituationen.

– Samtidigt är det bra att gå in i en serie som MoDo gör med att ge yngre backar chansen att växa in det. Backsidan är ändå den som jag ser som ett frågetecken.



Fredrik Söderström:

– Nej, det är det inte. Jag har MoDo som seriesegrare. Jag tror också att MoDo kommer vara i final, men det laget som är där och har haft en fin utveckling under säsongen skulle kunna ställa till det för dom.

– Södertälje har ett bra bygge. Björklöven… Jag är vän av att det inte hänt så mycket. Det är inga elakartade rubriker där uppe utan det är en hyfsad lugn och ro. Karlskoga är ständigt med. Kan dom ta ett steg till från förra säsongen?



Simon Eld:

– Nej. Jag tycker absolut att MoDo ska vara med som en av favoriterna, men jag tror inte att man ska underskatta exempelvis Björklöven som fått behålla väldigt mycket spets och har det här lilla revanschsuget efter förra säsongen.

– MoDo måste se till att få ihop allt med alla sina stjärnspelare, att allting klickar direkt, vilket inte alltid är helt säkert.

Jesper Olofsson och Måns Carlsson blir viktiga i MoDo i år – om man ska ta sig tillbaka.

Foto: Bildbyrån

Vilken spelare blir årets överraskning?

Per Svartvadet:

– Jag tror att Södertälje kommer värva Linus Omark i början av november och han kommer med all rätt vara den stora fixstjärnan. Han kommer ha ett härligt avslut på sin karriär i Hockeyallsvenskan.



Fredrik Söderström:

– Unga backen i AIK, Gustav Sjöqvist.



Simon Eld:

– Daniel Ljungman i AIK kommer definitivt spela till sig ett SHL-kontrakt den här säsongen.

Andreas Johansson tillbaka i båset, hur tänker du kring det?

Per Svartvadet:

– Jag spelade med honom. Har även haft Andreas som assisterande tränare. Som sportchef i MoDo värvade jag honom för att bli lagets tränare. Det gick ju så där.

– En jättetrevlig kille som brinner för hockeyn. Nyfiken, positiv och framåtlutad. Kanske lite för mycket framåtlutad ibland. Jag tror att han lärt sig från det att han var i den här situationen förut.

– Det är kul med profiler som vågar sticka ut och som dessutom kan mycket hockey. Jag ser fram emot vad han kan göra i Södertälje.



Fredrik Söderström:

– TV4 tackar och tar emot. Det är en ärlig och uppriktig personlighet som är mer än välkommen tillbaka in i hockeyn. Jag gillar Andreas passion, men jag vet också att han har en iver som jag är nyfiken att se om den kommer kollidera med truppen i Södertälje.

– Jag tror att det kommer hända saker i Södertälje under säsongen och Andreas kommer nog inte hålla igen. Det blir en spännande resa att följa.



Simon Eld:

– Intressant utifrån att han inte varit tränare på ett tag. Det kan bli viktigt för honom att få ordning i balansen med äldre och lite yngre spelarna som Södertälje har. Utmaningen kommer snarare vara att just få ihop balansen och gruppen. Att få alla att dra åt samma håll.

Andreas Johansson och Patrik Zackrisson blir ledande nyckelfigurer i Södertälje i år.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Jag påstår att Patrik Zackrisson vinner poängligan, håller du med mig?

Per Svartvadet:

– Nej. Han kommer göra ett bra jobb och vara nyttig, men han kommer inte vinna någon poängliga. Det kommer vara Fredrik Forsberg, Marcus Nilsson, kanske Jesper Olofsson i MoDo. Den typen av spelare.

– Tyler Kelleher är också en som gör mycket poäng, men ”Zacke” kommer, som sagt var, vara nyttig för Södertälje under hela resan. Framför allt i slutspelet.



Fredrik Söderström:

– Det tror jag inte. Han kommer vara en av kandidaterna. Jag tror att det kommer bli någon av herrarna (Liam) Dower-Nilsson eller (Fredrik) Forsberg i Björklöven, men Zackrisson kommer utmana dom.



Simon Eld:

– Nej. Jag tror definitivt Patrik Zackrisson kommer vara bra, men jag tror inte han har i sig att vinna en poängliga.

– Jag tror att ett helt gäng från Björklöven kommer vara med där uppe. Framför allt brukar Björklövens spelare vara bra i grundserien på att göra mycket poäng. Sedan får vi se om dom den här säsongen även kan kliva fram i slutspelet, vilket dom inte gjorde förra säsongen. En sådan som Liam Dower-Nilsson kan göra det riktigt bra lite i skymundan.