Räddar hemstaden – förlänger finalserien

Lina Ljungblom och hennes Montréal var inatt 5.30 minuter ifrån en historisk titel i PWHL. Men i slutändan förlängde Rebecca Leslie finalserien för Ottawa.

Rebecca Leslie avgör för Ottawa i PWHL-finalens tredje möte. Foto: The Canadian Press/Alamy Live News.

Ingen svensk har hittills fått lyfta Walter Cup, titeln som går till vinnaren av PWHL. Men inatt kom vi väldigt nära.

Montréal Victoire hade två raka förlängningsseger bakom sig när serien vände till Ottawa Charge hemmaplan. Även det blev ett jämnt möte, med slutsiffrorna 2–1, men med drygt fem minuter kvar var Lina Ljungblom och hennes gäng i ledning. Peyton Hemp fick in 1–1, och därefter, med 56 sekunder kvar, avgjorde Rebecca Leslie för motståndarna.

Den 30-årige forwarden, från just Ottawa, räddade därmed sitt lag – och tvingar fram ett fjärde möte.

– Jag saknar ärligt talat ord. Det är så speciellt. Det är en sådan ära att spela för min hemstad, att se en rekordpublik … Ingenting kan jämföras med hur jag kände mig i det ögonblicket. Det var verkligen en sådan ära, säger Leslie efter segern, enligt TSN.

Matchboll Montréal: ”Intresset är enormt”

Montréal har dock fortsatt matchboll, och kan säkra titeln natten till torsdag 21 maj, med nedsläpp 01.00.

De senaste två åren har Minnesota Frost stått som segrare, men de blev utslagna i semifinal 2026 – av just Ljungbloms Montréal.

– Intresset är enormt och det känns som man blir lite bortskämd. Det är otroligt stort. Jag vet att det är så även i Ottawa och fansen där är också helt otroliga, sa svensken i intervju med hockeysverige.se inför finalserien.

CHARGE HOLD STRONG ⚡️@PWHL_Ottawa battle back in the third period with goals from Peyton Hemp and Rebecca Leslie for a 2-1 win in Game 3! pic.twitter.com/BUHVFKKLDn — PWHL (@thepwhlofficial) May 19, 2026

Source: Lina Ljungblom @ Elite Prospects