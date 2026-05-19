Sylvegårds scoutrapport: ”Ett riktigt kap”

Emil Sylvegård står själv inför ett nytt klubbval när Matias Mäntykivi och Jimi Suomi är på väg in i Växjö. Nu ger den nyblivne mästaren sin scoutrapport.

– Bland de bästa skridskoåkarna jag har sett faktiskt, säger han till Smålandsposten om en av de finska spelarna inför 2026/27.

Emil Sylvegård ger sina tankar om Växjö-värvningarna Matias Mäntykivi och Jimi Suomi. Foto: Bildbyrån (montage).

Rikard Grönborg ringde och ville ha Emil Sylvegård till Tappara för att vinna. Nu, en säsong senare, har de fått fira ett finskt ligaguld tillsammans. För den tidigare SHL-forwarden blir det dock inget längre firande.

I en intervju med Smålandsposten berättar 33-åringen om guldet – och framtiden. Detta samtidigt som han åker hem till Sverige i väntan på sitt första barn.

– Jag har inte pratat med agenten sedan i februari. Jag sa faktiskt till honom före slutspelet att vi ska höras efter. Jag ville verkligen fokusera på att vinna och ge det chansen nu när den var stor efter att vi vunnit serien. Jag vet inte alls vad som händer nästa år och har faktiskt inte ens funderat på det. Nu ska jag komma hem och andas lite, säger han till tidningen.

Sylvegård om Mäntykivi och Suomi: ”Ett kap”

Samtidigt har hans tidigare klubb, Växjö, presenterad ett nyförvärv från Liiga i Matias Mäntykivi. En spelare Sylvegård mött under året i Finland.

– Vi har delat arena och mött dem flera gånger. Han är en bra spelare och Ilves har varit skickligt. Jag skulle beskriva honom som en tvåvägscenter. En skicklig kille som, det har inte varit så mot mig, men jag har hört att han varit lite så mot andra… han kan vara småful och använder en del fula knep, säger Sylvegård om Mäntykivi.

Scoutrapporten fortsätter sedan om finalmotståndaren Jimi Suomi som även han ryktas ansluta till Växjö.

– Han är grymt skridskoskicklig. Bland de bästa skridskoåkarna jag har sett faktiskt. Han är ganska liten men spelskicklig. Typ som Robin Salo fast kanske inte lika bra defensivt i och med att han inte är lika stor men bättre skridskoåkare, säger Sylvegård och fortsätter.

– Om han nu ska till Växjö är det ett riktigt kap, förhoppningsvis. Sen är det såklart alltid en omställning från Finland med ett annat spel men samtidigt har KooKoo stor rink.

