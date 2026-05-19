Därför valde Shinnimin Linköping: ”Ett riktigt bra snack”

Brendan Shinnimin har lämnat Luleå, men blir kvar i SHL. Nu berättar 35-åringen om valet av Linköping som nästa adress.

– Det är sådant jag brinner för, säger forwarden till Corren.

Brendan Shinnimin berättar om flytten till Linköping. Foto: Bildbyrån (montage).

Omtyckt av de egna, stundtals hatad av motståndarna. Det är med detta rykte som Brendan Shinnimin nu ska inleda ett nytt kapitel i sin karriär. Men även om flyttlasset gått från Luleå till Linköping tänker den 35-årige kanadensaren fortsätta precis på samma sätt.

För Corren berättar nu forwarden om varför det blev en fortsättning i SHL – genom LHC.

– Jag hade ett riktigt bra snack med Broc Little (sportchefen) om vad de försöker bygga och vilken riktning som klubben vill ta. Vilken typ av spelare de sökte efter. Han tyckte att jag passade bra in och det tycker jag också. Det kändes som en bra match, säger Shinnimin till tidningen och fortsätter.

– Allt ska inte byggas om, men de försöker etablera något nytt. Få in spelare som vill tävla hårt, stå upp för varandra och bygga en tajt grupp. Det är sådant jag brinner för. Det finns många bra killar och nu får de in en till. Oscar Fantenberg ringde när allt var klart. Det kändes bra.

Avtalet med Linköping är skrivet över ett år.

Shinnimin: ”Jag kommer att jobba häcken av mig”

Brendan Shinnimin menar att han alltid tyckt att LHC haft ett bättre lag på papperet än vad resultaten visat. Han lyfter kemin och omklädningsrummet som nycklar, och lovar samtidigt att fortsätta spela på det vis som gjort honom omtalad i SHL.

– Jag älskar att tävla och en spelare att lita på. Varje kväll. Även om poängen inte alltid finns där ska alla veta att jag kommer att jobba häcken av mig och göra det som krävs för att vinna, säger han till Corren.

Den nu rutinerade SHL-forwarden kom till Sverige första gången 2017. Tre år i Växjö, och ett SM-guld, följdes av en vända i Tyskland innan Luleå ringde. 2025 gick parterna sedan skilda vägar, innan Shinnimin återigen skrev på. Då efter en vända i Slovan Bratislava.

– Brendan passar väldigt mycket in i det sätt som vi vill spela på. Han spelar med mycket känslor och har ett stort engagemang. Det passar perfekt in i det vi ska försöka göra, har nye huvudtränaren Ante Karlsson tidigare sagt till Corren.

