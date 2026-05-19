Rasmus Dahlin tappade pucken på offensiv blålinje. Några sekunder senare hade Montréal Canadiens avgjort matchen och serien. Den svenske kaptenen tar på sig avgörande.

– Det var mitt fel, säger Buffalo Sabres kapten till media efter nattens hjärtskärande förlust.

Säsongen är över för Rasmus Dahlin och Buffalo Sabres.

Det blev förlust med 2–3 mot Montréal Canadiens hemma i KeyBank Center efter att Alex Newhook avgjort match sju drygt elva minuter in i förlängningen.

Dahlin, som hade skjutit Sabres 2–2-mål i tredje perioden, var olycklig vid avgörandet. Först tappade han pucken på offensiv blå så att Montréal kunde vända spelet. Därefter misslyckades han med att komma i vägen för Newhooks skott innan det seglade förbi Ukko-Pekka Luukkonen i hemmakassen.

Efter matchen tar Dahlin på sig ansvaret för det.

– Det var mitt fel. Jag kan inte göra så, säger han sammanbitet i omklädningsrummet efter det tuffa nederlaget.

”Tänker inte låta den här matchen definiera vår säsong”

Sabres låg under med 0–2 efter första perioden men tog sedan över matchen och dominerade spelet under den andra och den tredje perioden.

– Vi kunde ha gjort fler mål. Han gjorde en del bra räddningar, säger Dahlin och refererar till Montréals målvakt Jakub Dobes som räddade 37 skott.

– Det är små saker som avgör och i dag. Det är ett skott som avgör hela säsongen och det suger.

Buffalo Sabres hade inte tagit sig till Stanley Cup-slutspelet på 15 år innan årets avancemang. Rasmus Dahlin hade svårt att glädja sig åt det efter den svidande förlusten, men coachen Lindy Ruff var inte sen att påminna sina spelare om det.

– Det gör ont. Jag sa till laget att det gör ont, men att den smärtan kommer att försvinna, säger en känslosam Ruff på sin presskonferens.

– Men jag tänker inte låta den här matchen definiera vår säsong. Jag sa till spelarna hur stolt jag är över vad de har åstadkommit.