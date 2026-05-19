Två år i rad har Fred Nord lyft JSM-bucklan för sitt Djurgården, andra gången som kapten. Nu står det klart att den 19-årige backen flyttar till Vita Hästen.

– Vi är övertygade om att det kommer bli en väldigt uppskattad spelare här i Norrköping, säger sportchefen Tom Tärnström.

Fred Nord lämnar Djurgården – för spel i Vita Hästen. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand.

U16-guld, U18-silver, samt dubbla U20-guld.

Det är med ovanstående facit som Fred Nord tackar för sig i Djurgården inför 2026/27. Den 19-årige backen, son till DIF-profilen Björn Nord, var kapten för U20-laget under den gångna säsongen, och en nyckel till titelförsvaret. Ändå fick han endast chansen i A-laget vid ett tillfälle den gångna säsongen. Det var mot Skellefteå i den sista grundseriematchen, och slutade med 5:53 minuters istid.

Nu kommer en bekräftelse på var den tidigare landslagsjunioren spelar kommande säsong. Det första året som senior.

Fred Nord klar för Vita Hästen

Flyttlasset styrs mot Norrköping och Vita Hästen, där Fred Nord blir en intressant back inför jakten på återtåg mot Hockeyallsvenskan. Det är även en annan typ av värvning än en sådan som Mattias Bäckman. Veteranen som klev in sent under förra säsongen på ett jättekontrakt. Då slutade det i lite av ett fiasko och med 0–3 i matcher redan i kvartsfinalen – mot Halmstad Hammers.

– Fred är en ung back som kommer från en framgångsrik tid inom Djurgårdens organisation där han bland annat varit med och vunnit två SM-guld. Det är en lite mer defensivt lagd back med styrkor i det fysiska spelet som inte är rädd att göra vad som krävs för att vinna, en riktig lagspelare. Han har också en trygghet i spelet med puck som känns spännande att utveckla än mer, säger sportchefen Tom Tärnström om värvningen.

Fred Nord gjorde en match i Hockeyettan redan förra säsongen. Då på lån i Tyresö/Hanviken.

