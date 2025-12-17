Quinn Hughes är klar för Minnesota Wild efter helgens monstertrejd. Men finns det en solklar vinnare i bytesaffären mellan Wild och Vancouver Canucks? I podcasten Inside Hockey utvärderar Peter Sibner och Uffe Bodin trejden.

Quinn Huighes-trejden skärskådas i podcasten Inside Hockey med Uffe Bodin och Peter Sibner. Foto: Nick Wosika-Imagn Images (montage)

Minnesota Wild chockade NHL i helgen.

I en av de större trejderna som skådats senaste åren lyckades man värva loss Quinn Hughes från Vancouver Canucks. I utbyte gav man upp ett rejält paket bestående av Zeev Buium, Marco Rossi, svenske Liam Öhgren och ett förstarundeval i draften 2026.

I veckans avsnitt av podcasten Inside Hockey djupdyker Uffe Bodin och Peter Sibner i jättetrejden, som krävde en hel del mod och stake från general managern Bill Guerin – som stod och rullade köttbullar när trejden färdigställdes. Men med tanke på Hughes kontraktssituation – han är kontrakterad över nästa säsong innan han kan bli unrestricted free agent – är det också en stor risk.

Kommer Wild verkligen att kunna behålla stjärnbacken längre än 2027?

Dessutom i podden Inside Hockey:

Varför lyckades inte New Jersey värva Quinn Hughes?

Ett nytt Kaprizov-kontrakt i horisonten?

Kan Zeev Buium ersätta Hughes på sikt?

Vad är Liam Öhgrens tak?

Stuart Skinner mot Tristan Jarry – har Edmonton verkligen löst sitt målvaktsproblem?

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och sänds i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.

Lyssna på Inside Hockey här: