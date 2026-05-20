Hugo Hävelid flyttar till Almtuna kommande säsong. Målvakten lånas ut över hela den kommande säsongen från Djurgården.

— Hugo Hävelid är en väldigt spännande målvakt med en hög arbetsmoral och lugn i sitt spel som sticker ut, säger målvaktstränare Fredrik Lassi i ett pressmeddelande.

Hugo Hävelid under ishockeymatchen i SHL mellan Djurgården och Brynäs den 1 november 2025 i Stockholm.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Efter tre säsonger i Djurgården står det nu klart att Hugo Hävelid lämnar klubben. Det kommande året är det sista på hans nuvarande kontrakt med klubben – och nu lånas 22-åringen ut över hela den kommande säsongen. Till hösten blir det nämligen spel i Almtuna. Under den gångna säsongen var den tidigare JVM-målvakten utlånad till Nybro.

Nu får han en ny chans i Hockeyallsvenskan med Almtuna. Totalt har det blivit 73 matcher i ligan. Det samtidigt som han även fick spela 15 matcher i slutspelet när Djurgården för ett drygt år sedan tog sig upp i SHL.

— Trots sin unga ålder har han redan visat att han kan prestera på en hög nivå och vi ser stor potential i honom. Det ska bli väldigt kul att få arbeta med Hugo och hjälpa honom ta nästa steg i sin utveckling, säger Fredrik Lassi.

Hugo Hävelid var under junioråren framstående i 04-kullen. Han var en gigant när Sverige vann U18-VM-guld 2022. Två år senare var han även förstemålvakt i JVM i Göteborg när det blev ett silver för Juniorkronorna.

