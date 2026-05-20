Prenumerera

Logga in

Hävelid klar för Almtuna: ”Stor potential”

Author image
Martin Jansson
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Hugo Hävelid flyttar till Almtuna kommande säsong. Målvakten lånas ut över hela den kommande säsongen från Djurgården.
— Hugo Hävelid är en väldigt spännande målvakt med en hög arbetsmoral och lugn i sitt spel som sticker ut, säger målvaktstränare Fredrik Lassi i ett pressmeddelande.

Hugo Hävelid under ishockeymatchen i SHL mellan Djurgården och Brynäs den 1 november 2025 i Stockholm.
Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Efter tre säsonger i Djurgården står det nu klart att Hugo Hävelid lämnar klubben. Det kommande året är det sista på hans nuvarande kontrakt med klubben – och nu lånas 22-åringen ut över hela den kommande säsongen. Till hösten blir det nämligen spel i Almtuna. Under den gångna säsongen var den tidigare JVM-målvakten utlånad till Nybro.

Nu får han en ny chans i Hockeyallsvenskan med Almtuna. Totalt har det blivit 73 matcher i ligan. Det samtidigt som han även fick spela 15 matcher i slutspelet när Djurgården för ett drygt år sedan tog sig upp i SHL.

— Trots sin unga ålder har han redan visat att han kan prestera på en hög nivå och vi ser stor potential i honom. Det ska bli väldigt kul att få arbeta med Hugo och hjälpa honom ta nästa steg i sin utveckling, säger Fredrik Lassi.

Hugo Hävelid var under junioråren framstående i 04-kullen. Han var en gigant när Sverige vann U18-VM-guld 2022. Två år senare var han även förstemålvakt i JVM i Göteborg när det blev ett silver för Juniorkronorna.

Source: Hugo Hävelid @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen