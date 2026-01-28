William Nylander fick böta 5 000 dollar för ett långfinger i direktsänd teve. I podcasten Inside Hockey diskuterar Peter Sibner och Uffe Bodin Toronto-stjärnans tilltag – och det faktum att hans bot inte kommer i närheten av vad hans jeans kostar.

Vi var säkert några stycken som satt och tittade på mötet mellan Toronto Maple Leafs och Colorado Avalanche i söndags – och blev förvånade över William Nylanders plötsliga långfinger åt tv-kameran när han zoomades in på läktaren.

Påföljden har ni koll på vid det här laget. 5 000 dollar i böter och tvingad (?) att göra offentlig avbön.

I veckans avsnitt av Inside Hockey stannar Peter Sibner och Uffe Bodin upp vid incidenten och det faktum att boten på motsvarande 45 000 kronor av allt att döma är billigare än hans jeans. Uppgifter online har nämligen gjort gällande att Nylanders byxor från Chrome Hearts ska kosta runt 15 000 dollar/paret. Och för en kille som tjänar över 100 miljoner kronor om året är det en rätt smal investering…

