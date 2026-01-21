Nu är Ivar Stenberg herre på täppan – toppar flera rankingar

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Ivar Stenbergs JVM-insats ger ringar på vattnet. Nu rankar flera tunga experter Frölundas storlöfte som toppnamnet inför sommarens NHL-draft – detta före den tidigare så självklare ettan Gavin McKenna.

Ivar Stenberg rankas etta inför NHL-draften 2026. Foto: Bildbyrån

Inför JVM i Minnesota talades det en hel del om duellen mellan Gavin McKenna och Ivar Stenberg, spelarna som anses göra upp om att gå som etta i NHL-draften till sommaren.

Supertalangerna möttes aldrig i själva turneringen, men Stenberg får ändå ses som vinnaren med tanke på att han och Sverige tog hem guldet efter finalsegern mot Tjeckien. McKenna producerade visserligen fler poäng (14) än Stenberg (10) men det ger honom ändå inte övertaget nu när diverse rankingar släppts efter turneringen.

Både The Athletic och EliteProspects.com har nämligen Ivar Stenberg som ny etta på sina draftrankingar.

EP:s scouter motiverar beslutet att lyfta upp Stenberg som etta:



”Att peta den långvarige favoriten till förstaplatsen, Gavin McKenna, till förmån för Stenberg var inget beslut som scoutingteamet tog lätt på. Det fördes många diskussioner, men kärnan kretsade kring två saker: att Stenberg har närmat sig McKenna som playmaker, samtidigt som han bidrar mer fysiskt och i spelet utan puck. Dessutom ser han redo ut att kunna göra avtryck i NHL redan nästa höst.”

Frölundaforwarden har haft en mycket stark höst i SHL och står noterad för 26 poäng (6+20) på 27 matcher i den svenska toppligan. Det är åtta poäng fler än tvåan i juniorernas poängliga, fjolårets drafttrea Anton Frondell, Djurgården.

Viggo Björck lyfter också på rankingar inför NHL-draften

Stenberg är inte den enda svensken som lyfter på de nya rankingarna. Även Djurgårdens Viggo Björck får sig en skjuts i rätt riktning efter sitt starka JVM. Scott Wheeler på The Athletic har honom som nia medan EliteProspects rankar honom som 13:e spelare. Detta efter att han tidigare rankats utanför topp-20 av vissa experter.

På EP:s ranking är HV71:s back Malte Gustafsson 15:e man medan Örebros Alexander Command kommer in som 25:e spelare och MoDos Elton Hermansson som 28:a. På topp-75-listan finns även Luleås JVM-back William Håkansson med som 47:a, Djurgårdens Marcus Nordmark som 49:a, Leksands Adam Andersson som 64:a och slutligen MoDo-duon Malcom Gästrin och Theodor Knights som 73:a respektive 74:a.

Wheeler på The Atheltic har svenskarna högre ändå. Nordmark är 14:e spelare på hans topp 64-lista medan Hermansson tar 16:e plats. Han har Malte Gustafsson som nummer 18 och Håkansson som 23:a för totalt sex svenskar bland de 32 främsta.

Utöver dess tar Command plats alldeles utanför första rundan som 33:e spelare. Han har Örebros offensive back Axel Elofsson som 43:a och Linköpings Oscar Holmertz som 44:a. Sist men inte minst finns även Växjös Max Isaksson med som 63:e spelare. Här finns även Rögles Nils Bartholdsson med som ”honorable mention” tillsammans med Frölundas Axel Brøngel Larsson och Leksands Jonas Lagerberg Hoen.

NHL-draften genomförs i Buffalo 26-27 juni i sommar.