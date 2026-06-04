24-årige Pontus Johansson gjorde riktiga framsteg i Skellefteå under säsongen.

Det har tidigare ryktats om att backen är på väg till NHL, istället ser han ut att bli kvar i SHL.

Nu svarar han själv på spekulationerna.

– Min agent höra av sig till mig när han har någon information, säger Johansson till Norran.

Pontus Johansson bemöter NHL-ryktena efter succén i Skellefteå.

Foto: Fredrik Sundvall / Bildbyrån

Under den gångna säsongen stod Pontus Johansson för en succé i Skellefteå som belönades med SM-guld och intresse från NHL-klubbar.

Nu återstår det mindre två veckor innan deadlinen i NHL, där intresset för svensken har avtagit. Dessutom har Expressen uppgett att 24-åringen, i nuläget, inte ser ut att resa till Nordamerika utan att han stannar i Skellefteå.

– Det spekuleras väl hit och dit. Jag har fullt förtroende för min agent och det jobb han gör. Så får han höra av sig till mig när han har någon information, säger backen till Norran.

Pontus Johansson kan stanna i Skellefteå AIK

Pontus Johansson fick sitt genombrott på SHL-nivå den här säsongen. Han gjorde 25 poäng på 51 matcher under grundserien men var sedan ännu bättre i SM-slutspelet. Där var han bäst av alla backar med tio poäng på 15 matcher. Hans +14 var också bäst av alla spelare i slutspelet.

Men att stanna i Sverige över det kommande året är inget som Johansson blir besviken över.

– Nej, jag trivs svinbra här och jag har ännu mer kliv att ta i mitt spel. Det är det som är det roliga, att jag känner att jag har mer att ge här i SHL.

NHL:s deadline för att värva SHL-spelare är den 15 juni.

Tidigare i sin karriär har Pontus Johansson också spelat för Frölunda och Djurgården. Totalt har han noterats för 53 poäng på 193 SHL-matcher under sin karriär.

Source: Pontus Johansson @ Elite Prospects