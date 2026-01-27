Han hade inte gjort mål på 20 matcher. Då klev Mattias Ekholm fram med ett hattrick i Edmonton Oilers 7-4-seger mot Anaheim Ducks. Det för första gången i karriären.

— Oddsen att han skulle göra ett hattrick i natt var nog rätt höga, säger huvudtränare Kris Knoblauch till NHL.com.

Mattias Ekholm firar karriärens första hattrick.

Foto: Jason Franson/The Canadian Press via AP.

Mattias Ekholm har gjort över 1 000 matcher i NHL, slutspel inräknat. I natt hände någonting som aldrig har hänt tidigare. Veteranen klev fram och smällde dit ett hattrick, det första i hans karriär. Det var i 7-4-segern mot Anaheim som svensken hittade rätt tre gånger om.

De två första målen kom i den andra perioden när han satte första 3-2 och sedan 5-2.

Vid ställningen 6-4 valde han sedan att gå för sitt tredje mål när Ducks hade tagit målvakten. Från egen zon prickade han då också in 7-4 och sitt tredje mål för kvällen.

— Ett kul ögonblick. Den där sista tekningen, vi leder med två. Om vi hade haft ledningen med ett mål hade jag nog bara försökt att chippa ut den. Men ja, jag försökte ta en chans på den, och se vad som händer. Turligt nog gick den in där, säger han till NHL.com efter matchen.

Mattias Ekholm med hattrick – dubblar målskörden

Med tre mål dubblades Mattias Ekholms målskörd till sex mål den här säsongen. Det var också hans första mål på 20 matcher. Den senaste fullträffen kom mot Detroit den tolfte december. Noterbart är också att i förra matchen mot Washington gjorde Evan Bouchard ett hattrick. Edmonton blev med det det första laget där backar gör back-to-back hattricks.

Övriga målskyttar i matchen för Edmonton var Zach Hyman, Spencer Statsny, Darnell Nurse och Connor McDavid. För Anaheim var det Alex Killorn och Mikael Granlund, som även han gjorde ett hattrick.

Source: Mattias Ekholm @ Elite Prospects