Skriver A-lagskontrakt: ”Väldigt spännande”

Kalle Ångström, född 2007, snittade över en poäng per match i U20 förra säsongen. Nu skriver forwarden på ett A-lagskontrakt i Östersund.

– Kalle besitter en potential som är väldigt spännande, säger sportchefen Rasmus Aro.

Kalle Ångström får chansen i Östersund. Foto: Bildbyrån/Johan Löf.

Med 17 spelare på kontrakt – hittills – har Östersund elva (!) födda den här sidan av år 2000. Nu presenterar den Hockeyallsvenska klubben ett kontrakt för ytterligare en ung spelare.

Spelaren i fråga är 19-årige Kalle Ångström, forwarden som fick chansen i A-laget sex gånger förra säsongen. Kontraktet är skrivet med A-laget, över ett år, och är forwardslöftets första av den sorten.

– Kalle besitter en potential som är väldigt spännande och vi tror att hans utvecklingskurva kan fortsätta i rätt riktning under den kommande säsongen, säger sportchefen Rasmus Aro på lagets sajt under torsdagen.

Kalle Ångström, med Brunflo IK som moderklubb, stod förra säsongen för hela 39 poäng (17+22) över 31 matcher i U20 Region. Med det var han en av ÖIK-lagets mest produktiva spelare.

– Det känns jättekul att få chansen att fortsätta spela och utvecklas i Östersund kommande säsong, säger 19-åringen själv.

Source: Kalle Ångström @ Elite Prospects