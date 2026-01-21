Rasmus Anderssons övergång från Calgary Flames till Vegas Golden Knights blev klar på söndagen. I podcasten Inside Hockey dyker Peter Sibner och Uffe Bodin in i den stora trejden – och undrar hur lång tid det tar innan han skriver ett dollarstint kontrakt med sin nya klubb.

Rasmus Anderssons flytt till Vegas Golden Knights granskas av Peter Sibner och Uffe Bodin i podcasten Inside Hockey. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Det blir en flytt till Vegas Golden Knights för Rasmus Andersson.

Natten mot måndag offentliggjordes bytesaffären med Calgary Flames, en affär som skapar en hel del frågor. I podcasten Inside Hockey undrar Peter Sibner och Uffe Bodin vad som hände med budet från Boston Bruins och andra lag som Andersson inte ville skriva avtal med. För visst sjutton kommer han att förlänga i Vegas nu?

Dessutom i veckans Inside Hockey:

Hur stort kommer Rasmus Anderssons nästa kontrakt att bli?

Vad ska Calgary med Zack Whitecloud till?

Hur tänker Mikael Backlund efter trejden – stannar han i Calgary?

Skadehelvetet inför OS – hur påverkar det Tre Kronor?

Mika Zibanejads superform – ett välkommet besked

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och sänds i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.

Lyssna på Inside Hockey här: