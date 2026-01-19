Efter ett år av spekulationer är nu klart. Rasmus Andersson är trejdad till Vegas Golden Knights efter nio år i Calgary Flames.

Rasmus Andersson trejdad till Vegas.

Foto: Kiyoshi Mio-Imagn Images

Rasmus Andersson har varit omgiven av trejdspekulationer en längre tid. Tidigt lyftes också Vegas fram som en potentiell destination. Organisationen har därmed haft det svårt att få till det rent lönetaksmässigt.

Men nu är det klart.

Den svenska backen trejdas till Nevada i utbyte mot Zach Whitecloud, ett villkorligt 2027 första runda-val, ett villkorligt 2028 andra runda-val och talangen Abram Wiebe.

Däremot har parterna ännu inte skrivit på något nytt kontrakt med varandra. 29-åringen har nämligen ett utgående avtal och det kan förklara varför Calgary inte får lika mycket tillbaka som man hade kunnat vänta sig. Det återstår sedan att se om parterna kommer överens om en förlängning eller om det bara blir en så kallad ”rental-lösning”. Där svensken i sådana fall enbart ”lånas” in över slutskedet av säsongen och sedan lämnar som en free agent i sommar.

Rasmus Andersson har gjort 30 poäng på 48 matcher den här säsongen och är poängmässigt på väg mot karriärens bästa säsong. Skåningen var även kapten för Sverige i VM i Stockholm och kommer att spela OS med Tre Kronor om någon vecka.

Nu väntar däremot först en debut i Vegas där Alexander Holtz, Carl Lindbom och William Karlsson spelar till vardags. Vegas leder just nu sin division och tillhör toppskiktet av ligan. Nu får de in ännu en skicklig back som kommer att spetsa till deras lag ytterligare.

Andersson har i Calgary legat på upp mot 25 minuter i istid per match och väntas även ta en stor roll i sitt nya lag.

Source: Rasmus Andersson @ Elite Prospects