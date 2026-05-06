Inside Hockey: ”En nasare, bedragare och lögnare!?”

Toronto Maple Leafs presenterade John Chayka som ny general manager och Mats Sundin som senior rådgivare. Det fick hela helvetet att braka loss kring den klassiska klubben. I senaste avsnittet av podcasten Inside Hockey diskuterar Peter Sibner och Uffe Bodin den nya ledarduon och de utmaningar de står inför.

John Chaykas inträde i Toronto Maple Leafs diskuteras av Peter Sibner och Uffe Bodin i Inside Hockey. Foto: Arlyn McAdorey/The Canadian Press via AP

Det var smått bisarra scener som utspelade sig på måndagens presskonferens, när Toronto Maple Leafs presenterade sin nya klubbledning.

Klubbens vd Keith Pelley fick rejält med kritik för anställningen av John Chayka som ny general manager, en man som enligt Toronto Suns krönikör Steve Simmons ska ha kallats ”lögnare”, ”nasare”, ”bedragare” och andra invektiv av andra klubbledare i NHL. Presskonferensen förvandlades därför till en riktig gong show.

När röken nu har lagt sig tittar Peter Sibner och Uffe Bodin framåt kring vad som väntar den redan nu hårt kritiserade duon.

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och sänds i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.

Lyssna på Inside Hockey här: