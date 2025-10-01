Är Florida Panthers hopp om en tredje raka Stanley Cup borta efter Aleksander Barkovs ödesdigra skada? I podcasten Inside Hockey diskuterar Uffe Bodin och Peter Sibner konsekvenserna för mästarlaget efter försäsongens stora avbräck.

Peter Sibner och Uffe Bodin diskuterar Aleksander Barkovs skada i Inside Hockey. Foto: Viaplay & Bildbyrån

NHL-säsongen är bara en vecka bort.

I det senaste avsnittet av Inside Hockey växlar Peter Sibner och Uffe Bodin fokus mot hockeyn på andra sidan Atlanten. Inte minst då det chockerande beskedet att Florida Panthers lagkapten och superstjärna Aleksander Barkov missar hela säsongen efter att ha drabbats av en svår knäskada på ett träningspass.

Hur påverkar detta Panthers möjligheter att ta en tredje Stanley Cup i rad? Och hur kommer Finland klara sig utan sitt största affischnamn i OS i februari?

Dessutom blir det diskussioner om Kirill Kaprizovs situation i Minnesota och Connor McDavids utgående kontrakt i Edmonton.

Slutligen:

Vilka svenskar får sitt genombrott i NHL säsongen 2025/26?

Inside Hockey spelas in en gång i veckan

