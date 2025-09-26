Prenumerera

Floridas mardröm: Stjärnan kan missa hela säsongen

Florida har mycket på plats för att kunna utmana om en tredje raka titel i Stanley Cup.
Men på fredagen fick laddningen inför den nya säsongen törn.
Enligt NHL-insidern Elliotte Friedman kan den finske lagkaptenen Aleksandar Barkov komma att missa hela den kommande säsongen.

Aleksander Barkov kan missa hela säsongen. Foto: Bildbyrån

Få har varit viktigare för Floridas dubbla Stanley Cup-vinster på raken än finske lagkaptenen Aleksander Barkov. En forward som prisats som den bäste defensiva forwarden i hela ligan.

Men nu kan 30-åringen komma att saknas när laget för andra året i rad ska försöka försvara Stanley Cup-titeln.

Insiderns ord om skadan

Efter en skada på en försäsongsträning har oron vuxit i väntan på att få veta hur det står till med kaptenen.

Enligt NHL-insidern Elliotte Friedman, som sällan har fel några större fel i sina uppgifter, kan Barkov nu missa hela säsongen.

”Jag kommer att få veta mer inom de kommande 24-48 timmarna. Men Panthers förbereder sig nu inför risken att man behöver klara sig utan Aleksander Barkov under hela den kommande säsongen”.

För Florida återstår fyra träningsmatcher innan premiären går den 7 oktober klockan 23.00 svensk tid mot Chicago Blackhawks.

