Inside Hockey: Frälsaren Frondell – det våras för Chicago

Anton Frondell har hastigt och lustigt NHL-debuterat för Chicago Blackhawks i NHL. I podcasten Inside Hockey diskuterar Peter Sibner och Uffe Bodin djurgårdarens sits i nya klubben – och om han kanske kommer att ta istid från en annan svensk i laget.

Peter Sibner och Uffe Bodin diskuterar Anton Frondells inträde i NHL i podcasten Inside Hockey. Foto: Brad Penner-Imagn Images

Anton Frondell har begått sin debut i NHL för Chicago Blackhawks. Det blev en assist i 4–3-segern över New York Islanders i natt.

Inför debuten satte sig Peter Sibner och Uffe Bodin ned i podcasten Inside Hockey för att diskutera stortalangens framtid i en NHL-klubb under uppbyggnad. Ser Blackhawks honom som ett komplement till sin kronjuvel Connor Bedard? Och kommer Frondell rent av att stjäla istid av landsmannen André Burakovsky som haft en väldigt tung andra halva av säsongen?

Alfons Freij, Eddie Genborg och Herman Träff är några av spelarna som lämnar Sverige för Nordamerika efter att deras säsong i SHL och Hockeyallsvenskan tagit slut. Kommer svensk hockey att tappa ett par unga spelare redan nu?

Mika Zibanejad och Adam Larsson är de senaste svenskarna att nå 1 000 NHL-matcher. Peter och Uffe ser tillbaka på deras karriärer i samband med deras fina milstolpar.

Poängligan i NHL har gått från ett race mellan Connor McDavid och Nathan MacKinnon till ett race mellan McDavid och Nikita Kutjerov. Peter och Uffe förbluffas över ryssens poängtakt. Går han rent av mot 150 poäng?

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och sänds i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.

