Frondell om NHL-debuten: ”Det känns som en dröm”

NHL-debuten är avklarad. Efter ett tufft första byte, revanscherade han sig med en assist.

Totalt sett blev det nästan 16 minuter på isen – och Anton Frondell var överlycklig när han mötte pressen efter matchen.

– Var ska jag börja.. Det gick så fort, det var bara roligt. Det känns fortfarande som en dröm

Anton Frondell gjorde succé i första NHL-matchen. Foto: Bildbyrån

Efter JVM-guldet i vintras har Anton Frondell siktat mot slutspel med Djurgården och varit en viktig spelare tillsammans med sina juniorkollegor.

Men säsongen tog slut förra veckan, då Malmö slog ut DIF i den tredje och avgörande åttondelsfinalen. Det dröjde inte länge innan det stod klart att det skulle innebära en debut för Anton Frondell i NHL. Chicago Blackhawks kallade över spelaren, och till slut visade det sig att det skulle bli debut i världens bästa liga natten till onsdag.

Anton Frondell klev in och spelade mer än 15 minuter direkt. Han spelade fram Ilja Michejev till 2–1 och räddade sedan Chicago från ett baklängesmål. Då han rånade en Islanders-spelare chansen att göra mål på en redan överlistad Arvid Söderblom.

– Var ska jag börja.. Det gick så fort, det var bara roligt. Det känns fortfarande som en dröm, säger Frondell till NHL.com.

”Jag visste att han var helt öppen..”

Vidare menar han att det var solklart för honom att passa fram till Michejev, som satte målet.

– Jag visste att han var helt öppen där, så varför skulle jag inte passa. Jag är glad att han gjorde mål och att jag fick min första assist.

Förtroendet han får från start i matchen, med 15 minuter på isen, spel med Connor Bedard och i förstalinan. Det värdesätter han högt.

– Att sätta mig i förstalinan med Bedard är jättecoolt. I morse var det första dagen här och jag har gått igenom systemet och hur vi ska spela. Så min hjärna har mycket att fundera över, men det är bara att gå ut och spela och ha kul.

Chicago vann matchen med 4–3 efter att Arvid Söderblom i kassen stoppat 43 skott.