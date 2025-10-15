Sam Hallam tackar för sig och Rikard Grönborg kommer tillbaka. Svenska ishockeyförbundet öppnade veckan med en riktigt smällkaramell då det meddelades att Tre Kronor får en ny(gammal) förbundskapten efter den här säsongen. I podcasten Inside Hockey reagerar Peter Sibner och Uffe Bodin på nyheten om den väntande rockaden.

Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Skifte av förbundskapten i ishockey och fotboll – under en och samma vecka.

Svenska ishockeyförbundet inledde veckan med ett ge beskedet att Sam Hallam gör sin sista säsong som förbundskapten för Tre Kronor – och att han ersätts av Rikard Grönborg. Hallam ska träna schweiziska Genéve-Servette från och med nästa säsong medan Grönborg lämnar finska Tappara för att återvända till Tre Kronor, som han ledde till två VM-guld under sin förra sejour som förbundskapten mellan 2016 och 2019.

I Inside Hockey vänder Peter Sibner och Uffe Bodin in och ut på nyheten om rockaden:

Är det rätt väg att gå att plocka in en framgångsrik före detta förbundskapten, eller är det bara nostalgi?

Hur summerar man Hallams år som förbundskapten hittills?

Skulle det vara bättre att återgå till den gamla GM-modellen och inte ha någon fast förbundskapten?

Och finns det en poäng att i större grad titta utomlands när man rekryterar framtida förbundskaptener?

