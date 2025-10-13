Säsongen 2025/26 blir den sista med Sam Hallam som förbundskapten för Tre Kronor.

Det meddelar Svenska Ishockeyförbundet.

Sam Hallam lämnar Tre Kronor efter VM 2026.

Via sin hemsida meddelar Svenska Ishockeyförbundet att den här säsongen blir den sista med Sam Hallam som förbundskapten för Tre Kronor.

Hallam har meddelat förbundet att han inte kommer att vara tillgänglig för en eventuell förlängning av kontraktet efter VM 2026.

– Att vara förbundskapten för Tre Kronor är ett uppdrag jag är oerhört stolt över. Jag älskar jobbet. Samtidigt känner jag att jag saknar den dagliga klubbmiljön – att komma till hallen varje dag och jobba nära människorna över tid. Därför vill jag gå vidare efter den här säsongen. Men just nu är fullt fokus på det som ligger framför oss. Vi har en fantastisk och viktig säsong med både OS och VM, och jag vill avsluta på topp, säger Hallam till förbundets hemsida.

Även Stefan Klockare lämnar Tre Kronor

Hallam tog över som förbundskapten i Tre Kronor inför säsongen 2022/23 och gör nu sin fjärde säsong som förbundskapten. Under sin tid i Tre Kronor har Hallam vunnit två VM-brons (2024 och 2025). Den här säsongen väntar både ett OS samt ett VM för Hallam och Tre Kronor.

Även Stefan Klockare kommer att lämna sitt arbete som assisterande förbundskapten efter säsongen, meddelar förbundet vidare.

Förbundet skriver på sin hemsida att processen att tillsätta en ny förbundskapten för Tre Kronor är ett pågående arbete inför säsongen 2026/27.