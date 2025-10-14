Under gårdagen kom beskedet från Tre Kronor och Sam Hallam.

Nu bekräftar Svenska Ishockeyförbundet att Rikard Grönborg tar över som förbundskapten till och med 2030.

– Rikard var högst upp på vår lista, säger landslagschefen Anders Lundberg.

Rikard Grönborg i Tre Kronor 2019. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund.

Det dröjde inte lång tid efter gårdagens besked om att Sam Hallam lämnar innan Rikard Grönborg uppgavs vara på väg in i Tre Kronor.



Nu, strax efter att 57-åringen tackats av i sin nuvarande klubb, Tappara, bekräftar även Svenska Ishockeyförbundet att det blir ett bekant namn i rollen som förbundskapten från och med nästa säsong.



Den dubble VM-guldmedaljören är tillbaka.



– Det känns väldigt positivt att ha nästa förbundskapten klar så pass tidigt inför nästkommande säsonger. Rikard var högst upp på vår lista över kandidater, och han har visat ett stort hjärta för svensk ishockey och landslaget i våra samtal. Vi har inlett ett viktigt arbete där vi vill forma en modern organisation kring Tre Kronor herr, i takt med att internationell ishockey förändras. Rikard blir en nyckelperson i det arbetet. Vårt mål är tydligt – vi ska bli bäst i världen, säger Anders Lundberg, landslagschef Svenska Ishockeyförbundet, i ett pressmeddelande.

Kontrakt till 2030: ”En enorm ära”

Precis som hockeysverige.se tidigare avslöjat är kontraktet skrivet till och med 2030.



– Att få leda Tre Kronor igen är en enorm ära. Det här är mer än ett uppdrag – det är en passion och ett ansvar jag tar mig an med stor ödmjukhet. Jag har fantastiska minnen från guldåren, och ser fram emot att skapa nya minnen tillsammans med laget och organisationen. Jag ser verkligen fram emot att bidra i det förändringsarbete som pågår kring Tre Kronor och svensk landslagshockey. Just nu är mitt fulla fokus att leda Tappara mot nya framgångar i Finland, och jag vill samtidigt önska Sam Hallam och hela landslagsledningen ett stort lycka till i kommande OS och VM, säger Rikard Grönborg själv.



Rikard Grönborg lämnade svenska förbundskaptensjobbet 2019 och klev in i ZSC Lions i Schweiz. Fyra år där har senare gått över i tre i Finland och Liiga, där svensken 2024 säkrade guldet, och utmärkelsen som årets tränare. Nu ska han fullborda 2025/26 i klubben innan det blir dags för Tre Kronor igen.



I och med att avtalet är skrivet till 2030 kommer Grönborg att leda Tre Kronor under fyra VM (2027, 2028, 2029, 2030), ett World Cup (2028) samt ett OS (2030).