Under måndagen uppgavs han vara klar som ny förbundskapten i Tre Kronor efter säsongen.

Nu bekräftar även Rikard Grönborgs nuvarande arbetsgivare, Tappara, att det inte blir någon fortsättning i klubben.

– Ni välkomnade mig och min familj med öppna armar, börjar 57-åringen i tisdagens uttalande.

Rikard Grönborg i Tappara. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson.

Måndagen blev en dag präglad av förändring inom svensk ishockey.



Strax efter att Svenska Ishockeyförbundet meddelat att Sam Hallam lämnar sitt jobb som förbundskapten för Tre Kronor efter säsongen, uppgav nämligen Aftonbladet att Rikard Grönborg kommer att bli den som kliver in som ersättare. Detta direkt från sitt jobb i Finland med Tappara.



Nu bekräftar även Grönborgs klubb att parterna går skilda vägar efter 2025/26.



– Jag är otroligt tacksam mot Tappara-organisationens medlemmar och alla fantastiska Tappara-fans. Ni välkomnade mig och min familj med öppna armar och fick oss att känna oss som en del av er. Det stödet betyder mer för oss än jag kan beskriva med ord, men vi är inte klara än. Vi har fortfarande mycket att uppnå, och jag är spänd över vad som ligger framför oss när vi går vidare – tillsammans, säger 57-åringen själv i ett uttalande under tisdagsförmiddagen.

Så långt blir kontraktet i Tre Kronor

Rikard Grönborg lämnade svenska förbundskaptensjobbet 2019 för att ta över ZSC Lions i Schweiz. Fyra år där har senare gått över i tre i Finland och Liiga, där svensken 2024 säkrade guldet, och utmärkelsen som årets tränare. Nu ska han fullborda 2025/26 i klubben innan det blir dags för Tre Kronor igen.



Enligt Hockeysverige.se’s tidigare uppgifter är kontraktet med Tre Kronor skrivet till 2030.



Det återstår att se vem som ersättare Grönborg i Tappara.