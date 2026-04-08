Inside Hockey: Hela havet stormar inför Stanley Cup-slutspelet

Det sparkas tränare och general managers till höger och vänster i NHL – alldeles inför Stanley Cup-slutspelet. I podcasten Inside Hockey diskuterar Peter Sibner och Uffe Bodin den senaste tidens förändringar i New York Islanders och New Jersey Devils, men också det tajta slutspelsracet i både Eastern och Western Conference.

Patrick Roy är en av NHL-personligheterna som fått sparken under de senaste veckorna. Foto: Tom Horak-USA TODAY Sports

Vi är mitt inne i slutspurten av NHL:s grundserie med en dryg vecka kvar innan Stanley Cup-slutspelet ska dra i gång.

Dramatiken kring slutspelsstrecket är påtaglig med flera lag som gör upp om de sista wild card-platserna i både östra och västra konferensen.

I podcasten Inside Hockey går Peter Sibner och Uffe Bodin igenom de hetaste kandidaterna för att ta de sista slutspelsplatserna. Ett av lagen de uppehåller sig vid lite extra är New York Islanders som chockade NHL-världen genom att sparka coachen Patrick Roy och ersätta honom med Pete DeBoer. Man frågar sig om Vegas Golden Knights lyckodrag med John Tortorella kan ha legat till grund för agerandet.

