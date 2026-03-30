Vegas Golden Knights ligger trea i sin division. Nu väljer de att sparka Bruce Cassidy – för att istället anställa John Tortorella.

John Tortorella är tillbaka i NHL.

John Tortorella har inte haft något tränaruppdrag i NHL den här säsongen fram tills nu. Den ökända huvudtränaren lämnade efter den förra säsongen Philadelphia Flyers, där han hade huvudansvaret i tre säsonger. 67-åringen har coachat i NHL sedan säsongen 89/90 och fick sitt första huvudtränaruppdrag i Tampa Bay 00/01.

Sedan dess har det blivit en lång tränarkarriär med en Stanley Cup och två Jack Adams Award, som går till NHL:s bästa huvudtränare.

Under sin tid i NHL har han gjort sig känd som en stark disciplinär och en stor profil i ligan. Nu tar han över en av de stora Stanley Cup-favoriterna. Det efter Bruce Cassidy som har haft rollen i fyra raka säsonger.

Redan hans första år tog han klubben till en Stanley Cup och har varit en firad som en stor tränare. Men nu får han alltså sparken – och ersätts av John Tortorella. En rolig detalj är de båda jobbade mot varandra i OS, där Cassidy var assisterande tränare för Kanada och Tortorella för USA.

Vegas ligger just nu trea i sin division. De har tre poäng upp till Edmonton Oilers som ligger precis före dem i tabellen.