Fick sparken – där kan han hamna nu

Tom Fitzgerald fick sparken från New Jersey Devils efter tio år i klubben. Nu placeras 57-åringen i Nashville Predators av NHL:s insiders.

Tom Fitzgerald fick sparken från Devils – tar han över efter Barry Trotz?

New Jersey floppade och missar slutspelet den här säsongen. Den tilltänkta toppklubben valde då också att göra sig av med sin general manager. Efter tio år i klubben fick Tom Fitzgerald sparken för två dagar sedan. Men speciellt länge behöver han nog inte oroa sig för att vara arbetslös.

Rykten har redan börjat gå om hans nästa destination.

Den klubben som pekas ut som favorit till att landa honom är Nashville Predators. Kopplingen är enkel: Under klubbens första tre säsonger i NHL var Tom Fitzgerald kapten för laget. När han nu är klubblös, samtidigt som Barry Trotz inte kommer att vara kvar efter säsongen. Redan innan han fick sparken pekade Elliotte Friedman ut honom som en potentiell nästa GM för Predators.

— Tom Fitzgerald var den första kaptenen i Nashville Predators. Det känns för mig som att om han inte skulle vara i New Jersey längre, att det åtminstone är en kille de vill göra en intervju med, sa han för en dryg vecka sedan i podcasten Real Kyper and Bourne.

Även Frank Seravalli har varit inne på samma spår.

Tidigare har Fitzgerald även varit aktiv i Pittsburgh Penguins som assisterande general manager. Det återstår nu att se var han hamnar nästa säsong.