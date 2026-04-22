Inside Hockey: Vad är det som drar i Landsbro?

Det lilla småländska samhället Landsbro kommer på tal när Peter Sibner och Uffe Bodin gafflar hockey i veckans avsnitt av Inside Hockey. Det är nämligen en trend att talangerna därifrån väljer att stanna på byn i stället för att flytta till storklubbar. Senaste exemplet: U18-VM-aktuelle Wiggo Sörensson.

Foto: Bildbyrån (montage)

Klassiska Boro/Vetlanda HC tog nyligen klivet upp i Hockeyettan efter ett lyckosamt kval mot Nyköping. Den klubben är intressant av många anledningar, men inte minst för att ha fostrat spelare som Johan Franzén, Erik Karlsson, Linus Karlsson och nu senast Wiggo Sörensson som är aktuell som en av nyckelspelarna för de svenska Småkronorna i U18-VM.

Gemensamt för tre av dessa spelare är att de har stannat i moderklubben i stället för att dra vidare till grönare betesmarker.

Franzén testade spel i HV71 men valde att stanna hemma och spela i division 3.

Linus Karlsson gjorde två säsonger i division 2 innan han slutligen gick till Karlskrona.

Wiggo Sörensson var med och spelade upp Boro i Hockeyettan – men vann sedan U18-SM-guld med Växjö.

Peter Sibner och Uffe Bodin fascineras av den här trenden i senaste avsnittet av Inside Hockey.

