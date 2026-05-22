Pappa Björn Nord spelade två VM och vann ett SM-guld med Djurgården. Men det var först efter en händelse i en toalettkö på Hovet som Fred Nord insåg sin fars storhet som hockeyspelare.

– Han hade aldrig berättat för mig att han spelat hockey på hög nivå, berättar sonen i Framtidens stjärnor.

Det tog lång tid för Fred Nord att inse att pappa Björn Nord hade en framgångsrik hockeykarriär. Foto: Bildbyrån

Se på ett utdrag av intervjun med Fred Nord i videospelaren!

Se & lyssna på Framtidens stjärnor här: | YouTube | Spotify | Apple podcasts

Med sina 464 elitseriematcher för Djurgården är backen Björn Nord en klubblegendar.

Men för sonen Fred Nord dröjde det länge innan han ens insåg att pappa varit en framstående spelare på elitnivå, med både SM-guld och två VM med Tre Kronor på meritlistan.

I podcasten Framtidens stjärnor berättar den unge backen att det var först när de besökte en match på Hovet som polletten trillade ned.

– Vi stod i toakön och skulle in till pissoaren, så var det någon som kom fram och klappade honom på axeln och tackade för allt han hade gjort för Djurgården. Han hade aldrig berättat för mig att han hade spelat hockey på hockey nivå, så jag har mest fått höra det från annat håll att han har spelat.

Björn Nord lägger sig inte i sonens karriär

Det är först på senare år som Fred Nord mer och mer börjat inse pappans storhet.

– Vi har något videoband på landstället som jag stoppat in där man får se hur han bombar in ett slagskott på Globen och taket lyfter. Då får man ju gåshud faktiskt, berättar han.

Björn Nord har inte lagt sig i sonens karriär över huvud taget.

– Nej, vi pratar ytterst lite hockey, säger Fred Nord.

– Alla gör som man vill och jag vet att det är föräldrar som är som tränare för sina barn, men han brukar bara säga åt mig att skjuta slagskott. Vi pratar inte om tips eller situationer. Han vill inte lägga sig i och det vågar jag nog säga att det är alldeles för många som lägger sig i som inte ska lägga sig i.

Se hela avsnittet med Fred Nord i Framtidens stjärnor