Efter ryktena – klar för finska storklubben

Max Krogdahl hamnade i kläm efter guldsäsongen i Skellefteå. Nu har backen hittat sin nya klubbadress.

Det blir spel i finska storklubben Jokerit.

Max Krogdahl flyttar till Finland efter SM-guldet.

Max Krogdahl har tidigare berättat för Hockeysverige om varför han och Skellefteå gick skilda vägar. Sedan dess har det kommit uppgifter om att 27-åringen varit överens med Jokerit. Under fredagen har nu den finska klubben presenterat Krogdahl som sitt senaste nyförvärv.

– Max kommer att bli en tuff defensiv back som också har något att erbjuda i puckspelet. Han skulle kunna beskrivas som elak på ett bra sätt. Max har tagit stora kliv i sin karriär de senaste säsongerna, och det finns säkert fler steg att ta, säger sportchefen Olli-Pekka Yrjänheikki i ett pressmeddelande.

Krogdahl stod för 11 poäng på 39 matcher i Skellefteå. Innan dess har han representerat Västervik, Djurgården, Östersund och Oskarshamn i Hockeyallsvenskan.

