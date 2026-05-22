Uppgifter: Linus Hultström överens med Linköping

En återkomst för Linus Hultström i Linköping är inte omöjlig.

Enligt Expressen är parterna överens på några fronter, samtidigt har backen ett år kvar i Biel vilket försvårar processen.

Linus Hultström kan spela i Linköping nästa säsong

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån

Linus Hultström är enligt Expressen överens med Linköping till den kommande säsongen. Parterna är eniga gällande de personliga villkoren, vilket innebär ett längre avtal och bra lön.

Det som ställer till övergången beror på att 33-åringen har ett år kvar på sitt kontrakt med den schweiziska klubben Biel.

– Jag har egentligen ingenting att säga om det. Jag har fortfarande kontrakt med Biel och det är det jag är inställd på just nu, säger backen till Expressen.

Stänger inga dörrar till LHC

Även fast Hultström har kontrakt med den schweiziska klubben verkar dörrarna till en återkomst i LHC stå på glänt.

– Nja, alltså det var ju snack redan om det redan under OS-uppehållet. Det är klart det blir snack i och med att man är här på sommaren och så där.

Dock betonar han att det inte finns belägg för en återkomst för tillfället.

Enligt uppgifter till Expressen ligger beslutet nu hos Biel, som äger rättigheterna till backen och därmed har det avgörande ordet kring hans framtid. Dialogen mellan parterna pågår fortfarande och något slutgiltigt besked har ännu inte kommit.

Samtidigt har Biel förstärkt backsidan under våren genom värvningen av den högerfattade Victor Söderström, vilket kan innebära att klubben är beredd att släppa Linus Hultström.

Source: Linus Hultström @ Elite Prospects