”Jag vill definitivt fortsätta spela i så många år som möjligt”

Sidney Crosby fyller 39 år i sommar – men Pittsburgh Penguins ikon har inga planer på att lägga av inom den närmaste tiden. Tvärtom berättar superstjärnan nu för The Athletic om viljan att spela ”så många år som möjligt”.

Sidney Crosby är inte redo att lägga av.

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Trots en tung säsong med skador och ett bittert slut på slutspelet verkar Sidney Crosby långt ifrån redo att tänka på pensionen.

När Pittsburgh Penguins lagkapten anslöt till Kanada under hockey-VM i Schweiz mötte han medierna med ett leende – och med ett tydligt besked om framtiden.

På frågan om han skulle kunna tänka sig att spela ytterligare fem år skrattade Crosby först åt tanken.

– Det vore trevligt, säger han till The Athletic.

Sidney Crosby skjuter ned ryktet om pension

Under våren skapade Crosby viss osäkerhet när han berättade att han tänker ta karriären ”år för år” framöver. Eftersom han bara har ett år kvar på kontraktet med Pittsburgh Penguins började spekulationerna direkt kring om nästa säsong skulle kunna bli hans sista.

Men Crosby slog snabbt bort den tanken.

– Inte alls, svarar han på frågan om pension fanns i tankarna.

I stället förklarar han att resonemanget handlar om klubbens situation – inte om någon tvekan kring den egna framtiden.

– Jag säger ”år för år” på grund av var laget befinner sig. Det känns helt enkelt logiskt, både med tanke på vårt lönetaksutrymme och vilka spelare som kommer in och ut ur laget, att ha den flexibiliteten. Det är viktigt, säger Crosby.

Vill hjälpa Pittsburgh Penguins – med lönetaket

Den 38-årige centern gjorde ännu en stark säsong och noterades för sin 21:a raka NHL-säsong med minst en poäng per match. Samtidigt menar han att kortare kontrakt kan hjälpa Penguins att bygga laget på bästa sätt runt honom under de sista åren av karriären.

– Det är ganska uppenbart varför jag skulle gå år för år med kontrakten. I slutändan kommer jag bara att göra det som är bäst för laget. Det har ingenting att göra med hur länge jag vill spela. Det handlar inte om det alls, säger han.

Just viljan att fortsätta spela hockey verkar snarare starkare än någonsin.

Efter skadeproblemen under säsongen och den snöpliga slutspelsförlusten mot Philadelphia Flyers valde Crosby ändå att resa till VM med Kanada – något många veteraner i hans ålder hade tackat nej till.

Och när samtalet återigen gled in på framtiden kom det kanske tydligaste beskedet av alla.

– Jag vill definitivt fortsätta spela i så många år som möjligt, säger Sidney Crosby.

Source: Sidney Crosby @ Elite Prospects