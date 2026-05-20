Fred Nord har för andra året i rad lett Djurgården till ett USM-guld. Kaptenen och hans lag krossade Frölunda i finalen – efter ett uppmärksammat schemahaveri som gjorde att flera spelare tvingades lämna finalserien.

— Det var förbannat dåligt skött. Jag hoppas att förbundet har bett om ursäkt till alla spelare som behövde åka, säger han i ”Framtidens stjärnor.”

Fred Nord är nybliven USM-guldmedaljör med Djurgården.

I dagens avsnitt av Framtidens stjärnor gästas Simon Eld och Martin Jansson av Fred Nord. Backtalangen ger sina tankar kring Djurgårdens framgångar på juniorsidan, kaoset kring USM-finalen, lagkamraternas framgångar i Tre Kronor, föräldrarhetsen i svensk ishockey och mycket, mycket mer.

Tidigare under veckan står det klart att hans karriär fortsätter i Vita Hästen. Det alltså efter en framgångsrik juniortid i Djurgården. Backen har som kapten vunnit två raka USM-guld och tog även hem U16 SM med klubben.

Hur har tiden varit här efter guldet?

— Mycket party, mycket vila, lite träning och nu är man ju illa tvungen att gå ut och börja springa och sånt där igen. Det har varit en skitrolig tid här efter, berättar 19-åringen.

Viggo Björck styrde ihop ett guldfirande

Det här var alltså andra året i rad som Djurgården tog hem USM-guldet. Inför säsongen var de däremot rätt uträknade av många. Det efter att flera tongivande spelare lämnat klubben. Inte minst framstående spelare som Eric Nilson, Wilson Björck, Teodor Munther med flera hade lämnat klubben. Samtidigt som Viggo Björck och Theo Stockselius tog steget upp till A-laget.

Men det blev alltså en ny guldsuccé för klubben sedan de kört över Frölunda i finalserien.

— Ja, i Djurgården vet man hur man vinner. Sen hade vi halva truppen kvar från förra året som vet exakt hur man vinner. Så Viggo Björck styrde ihop ett firande i Stockholms nattliv, det var skitkul. Sen har vi levt vidare på det där ett tag. Nu är det tillbaka till träning, fys och säsongen 26/27. Det är inte så mycket vila i den här branschen.

Haveriet i USM-finalen

Juniorserien i Sverige får inte så mycket rampljus i Sverige som den förtjänar. Men inför finalen mellan Djurgården och Frölunda blev det stor uppmärksamhet kring den. Det tack vare ett schemakaos som gjorde att flera spelare behövde lämna finalserien mitt i.

Samtidigt som Viggo Björck då valde att nobba U18-VM för att vinna guld med Djurgården.

— Det kanske var första gången det blev lite stökigt. Det stod på Sportbladet och det blev lite huvudrubriker och sånt där. Nu är Viggo inte den typen, han vill gärna inte prata om det, superproffs, som alla vet. Det var en jättetragisk situation för alla inblandade. Jag tycker synd om alla Frölundaspelare som behövde dra, jag tycker synd om Nordmark och Zirath som behövde dra. Det är liksom ingen nyhet för någon att J20-seriens spets består av U18-spelarna. U18-landslaget är de som bidrar med showen i J20-serien, oftast, säger Nord och fortsätter:

— Det var förbannat dåligt skött. Jag hoppas att förbundet har bett om ursäkt till alla spelare som behövde åka. Det är otroligt respektlöst för en säsong är lång, man förbereder sig länge med sitt lag och sina polare. Sen rycker man dem så där och låter dem inte vara med när det ska avgöras. Det blir fel signaler mot allt som svensk hockey… vi ska lyfta fram att det är viktigt att vinna. Det är de här matcherna man ska spela, sen tar man spelarna så där. Det är otroligt dåligt och jag lider med killarna som behövde dra.

I och med att schemat såg ut som det gjorde, pratade ni något om det innan allt hände?

— Jag minns att det där började pratas om redan på sommaren. Det snackas ju en del runtom men sen var det inte så mycket om det där. Jag tänkte hela tiden att det här kan inte stämma. Asså att det är för sjukt om det skulle hända, eftersom schemat läggs så tidigt. Sen när vi gick till final drog de bara förutsättningarna.

Under guldfirandet skickade sedan spelarna i Djurgården pikar mot de ansvariga. Där några i förbundet fick rejält med kritik både från guldlaget men också från det mediala hållet.

— Det blev Dif mot Frölunda och alla som har någon medverkan i det här beslutet. Så blev det och vi knöt näven och sen snackade vi inte mer om det. Så hånade vi förbundskillarna lite i smyg för oss själva, på ett snyggt sätt. Klart man blev tänd av det, när folk tar jättemärkliga beslut. Skit ska skit ha, eller skit, gör man skitsaker kan man gott höra det.

Framtidens stjärnor med Fred Nord

00:00 – Programstart

02:34 – Bakgrunden till Djurgårdens guldskörd på juniorsidan

06:58 – Hanteringen av kaoset kring U20-finalen

11:57 – Forna lagkamraternas framfart i Tre Kronor

18:30 – Fred Nords tankar om sista juniorsäsongen

22:31 – Första SHL-matchen med Djurgården

29:29 – Pappa Björns roll under karriären

34:10 – Freds syn på föräldrahetsen inom juniorhockeyn

47:25 – Fred Nord om framtidsambitionerna

52:51 – Tankarna kring juniorhockeyns förbättringsområden

