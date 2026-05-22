KLART: Inga fler NHL-spelare – de tar sista platserna

Tre Kronor meddelar att Love Härenstam och Tim Heed är tillgängliga för spel i VM.

Därmed är alla 25 platser fyllda.

Love Härenstam tar den tredje målvaktsplatsen i resten av VM-turneringen.

Nyligen bekräftades det att Rasmus Dahlin tackar nej till VM. Till Sportbladet bekräftar Sam Hallam kontakten med Dahlin. Sabres-kaptenen har haft ett tufft år med mycket matcher, men framför allt haft en tuff tid utanför isen med allvarlig sjukdom för fästmön Carolina Matovic.

– Jag tror att alla är medvetna om den situation som har varit utanför isen, det är ganska givet, säger Sam Hallam till tidningen.

Nu kommer beskedet att Sverige har spikat truppen för resten av VM-turneringen. Sist in blir målvakten Love Härenstam och backen Tim Heed.

Därmed står det klart att de inte blir några fler NHL-förstärkning för de blågula.